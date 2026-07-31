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0050「亮燈漲停」！崩跌後迎暴漲行情 專家曝下一步：獲利落袋槓桿部位
元大台灣50（0050）亮燈漲停！
歷史經驗告訴我們，驚人漲幅往往會跟在崩跌過後，這次也真的不例外。
回頭看過去幾天利空滿天飛，但實質上就是在去槓桿，大趨勢並沒有改變，這部分我也在專案文章分享過。
接下來呢？
我會把搶反彈的槓桿部位出掉，剩下現股就繼續抱著，等到結構更穩固一點時，再找高勝率時機加碼現股。
◎感謝 狄驤的資本主義求生筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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