0050「亮燈漲停」！崩跌後迎暴漲行情 專家曝下一步：獲利落袋槓桿部位

元大台灣50（0050）亮燈漲停！

歷史經驗告訴我們，驚人漲幅往往會跟在崩跌過後，這次也真的不例外。

回頭看過去幾天利空滿天飛，但實質上就是在去槓桿，大趨勢並沒有改變，這部分我也在專案文章分享過。

接下來呢？

我會把搶反彈的槓桿部位出掉，剩下現股就繼續抱著，等到結構更穩固一點時，再找高勝率時機加碼現股。

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