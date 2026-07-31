韓股狂飆16％創08年來最大漲點！009829下周一10元甜甜價登場

韓國股市經過連續數日的劇烈回檔與去槓桿拋售後，於今（7/31）日迎來強勁反彈。韓國綜合股價指數（KOSPI）盤中一度狂飆超過16%，最高衝上6,548.64點，不僅一舉收復6,500點整數關卡，更大幅刷新2008年10月以來的單日最大漲幅紀錄。因買盤湧入過於洶湧，韓國交易所開盤後迅速對KOSPI及KOSDAQ兩大市場觸發買方Sidecar臨時停牌機制，暫停程序化買進交易5分鐘，以緩和過熱市場情緒。

對此，大華韓國KOSPI 50（009829）經理人郭修誠表示，兩大半導體巨頭成為今日領漲核心，SK海力士（SK Hynix）盤中暴漲逾29%，三星電子（Samsung Electronics）盤中亦狂飆逾26%。此波強攻主要由五大動能推升：

首先是微軟與亞馬遜等美股科技巨頭財報證實AI資本支出持續帶來實質收益，帶動美光等存儲晶片股大漲； 其次是海外高槓桿AI對沖基金去槓桿平倉接近尾聲，市場籌碼清洗完畢； 第三是韓國政府今晨宣布向主權財富基金注資20萬億韓元並放寬本土資產配置，專款投資AI與數據中心； 第四為SK集團會長崔泰源逢低個人買入SK海力士股票，極大地振奮了市場信心； 最後則是韓國7月出口數據表現亮眼，其中半導體出口激增高達180.6%，基本面支撐極強。

郭修誠分析，前期的深幅回檔主要是由槓桿型ETF與高槓桿對沖基金的強制平倉所帶來的籌碼面連鎖反應，而非基本面出現轉折。事實上，在經歷這波去槓桿後，KOSPI的預估市盈率與評價面已跌至危機級別的極低水位，籌碼面風險大幅釋放。

展望後市，郭修誠指出，隨著美股科技巨頭財報釋出利多，成功撫平市場先前對AI資本支出的疑慮，加上韓國半導體出口展現強勁爆發力，顯示整體基本面動能依然穩健。受惠於五大動能齊聚，韓股當前評價面已具備極強吸引力，面對短線市場波動，投資人應回歸基本面，聚焦韓國科技龍頭在全球AI供應鏈中不可替代的核心地位。

看好韓股獲利爆發力與評價面修復行情，大華銀投信發行的「大華韓國KOSPI 50（009829）」即將於下周一（8月3日）至8月7日正式展開募集，發行價格為每股新台幣10元。該基金前兩大成分股（SK海力士與三星電子）權重合計接近七成，讓台灣投資人得以用親民門檻，輕鬆卡位美台韓「AI晶片黃金三角」中最後一塊關鍵拼圖。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。