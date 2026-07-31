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0050今一度溢價超過1％太貴先不能買？其實未必…Ffaarr：漲停鎖死致淨值「被低估」

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
0050出現1%以上溢價並非買盤過熱，主因是多檔成分股漲停鎖死限制淨值表現，市價因而先行反映個股的真實市場價值。記者曾原信／攝影
0050出現1%以上溢價並非買盤過熱，主因是多檔成分股漲停鎖死限制淨值表現，市價因而先行反映個股的真實市場價值。記者曾原信／攝影

早上講到非亞洲時區ETF的折溢價，未必能反映當下真正折溢價。但其實台股ETF也會有淨值和折溢價無法反映真實市況的情況。

今天元大台灣50（0050）有明顯的1% 以上溢價，但這是真正因為買盤太重，申贖套利跟不上的溢價嗎？其實未必。

因為今天台股全面上漲，有很多公司都漲停漲不上去，所以淨值只漲7%多。但實際市場認為這些漲停的股票還應該更貴，只是沒辦法當下漲，所以這部分就會反映在0050的價格上。

所以說，不能單看顯示的折溢價，就認定現在0050太貴，而是得考量背後的原因。

類似的理由，會看到今天台指期的漲幅明顯大於加權指數本身，也是因為這樣。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 淨值 溢價 漲停

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