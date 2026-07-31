台股大暴衝！這些主動式ETF驚現「集體亮燈漲停」買盤搶瘋

台股31日強勁反彈將近三千點，市場信心快速回溫，帶動ETF買盤全面升溫，包括：主動安聯台灣、主動復華未來50、兆豐台灣晶圓製造等多檔產品盤中亮燈漲停。其中，以主動式台股ETF表現最為亮眼。

台股31日開高走高，台積電等電子權值股全面反彈，盤中最高達42,895點，暴衝站上42K大關，一度大漲2,962點，創下盤中歷史最大漲點。值得注意的是，受台股強勢反彈帶動，台股ETF市場同步掀起漲停潮，盤中包括：主動安聯台灣、主動復華未來50、兆豐台灣晶圓製造、主動統一台股增長、主動兆豐台灣豐收、野村臺灣新科技50等多檔ETF全面攻上漲停板，買盤積極湧入。

展望下半年，主動安聯台灣ETF（00993A）經理人施政廷認為，台股多頭架構尚未改變，但指數已累積相當漲幅，未來行情恐由過去全面上漲轉為產業輪動與個股分化。

施政廷也點出，在市場已充分反映AI成長題材後，企業是否能將訂單轉化為實際獲利與現金流，將是未來投資人最重要的觀察指標。單純具備AI概念已不足以支撐股價表現，具備獲利上修能力、現金流品質及長期訂單能見度的企業，將更有機會在產業競爭中脫穎而出。

此外，金融、電力及部分低基期產業，亦有機會在市場震盪期間提供評價平衡與產業輪動機會。下半年投資重點將不再只是追逐指數，而是透過精選具備獲利成長與現金流優勢的企業，掌握產業輪動帶來的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。