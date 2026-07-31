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亞股報復性反彈！主動式 ETF 掀漲停潮、10檔盤中亮燈

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF（指數股票型基金）上漲示意圖。圖／AI生成
ETF（指數股票型基金）上漲示意圖。圖／AI生成

亞股今（31）日展開報復性反彈，先前表現疲弱的台灣、日本及南韓股市同步強彈。法人表示，微軟財報公布後，Azure雲端業務成長優於市場預期，消弭市場先前對AI投資效益及產業泡沫化的疑慮，加上AI概念股已經歷一段時間修正，資金重新回流科技族群。台股方面，近期融資餘額明顯下降，有助於籌碼沉澱，在市場情緒回穩之際，只要出現利多消息，就容易帶動盤勢展開反彈。

台股31日強勢反攻，盤中多達10檔主動式台股ETF盤中輪番攻上漲停，堪稱台灣ETF市場歷史性的一刻。包括主動統一台股增長、主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新、主動台新優勢成長（00987A）、主動兆豐台灣豐收、主動中信台灣卓越（00995A）、主動安聯台灣、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）及主動第一金台股優等ETF，盤中皆出現亮眼漲勢。

主動中信台灣卓越經理人張書廷表示，微軟Azure雲端業務成長優於市場預期，有效緩解市場先前對AI投資報酬率不佳及資本支出過高的疑慮，帶動全球科技股全面反彈，也進一步提振投資人對AI產業長期發展的信心。

張書廷指出，雖然聯準會（Fed）仍維持偏鷹派立場，且地緣政治風險尚未完全消除，但從目前已公布的企業財報及產業展望來看，企業獲利與AI需求並未出現明顯惡化跡象，近期股市修正較偏向評價面與情緒面的調整，而非基本面轉弱。

他進一步表示，在融資餘額明顯下降、籌碼結構趨於健康，以及全球科技大廠持續擴大AI相關資本支出的情況下，台股中長期多頭格局仍未改變。後續可持續關注企業財報表現、AI資本支出規模及國際油價走勢，作為觀察大盤是否能延續反彈的重要指標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

亞股 ETF 台股

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