快訊

國巨多個「*」符號藏玄機！ 為何0050也有相同經歷卻不用？

騎驢找馬？清大校長高為元續任3天「赴美選校長」落選 校方說話了

被動元件彈真的？整排紅燈閃閃爍爍 國巨守緊漲停逾2.5萬張等著買

聽新聞
0:00 / 0:00

大盤狂拉近3,000點！0050「1億男」郭哲榮神反轉：還懷疑今年台股上五萬是開玩笑？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股31日狂飆近3,000點，0050「1億男」郭哲榮先前砸1億元重倉0050，盤中帳面暴賺近千萬元，強勢驗證其看好台股長線走勢的觀點。聯合報系資料照
台股31日狂飆近3,000點，0050「1億男」郭哲榮先前砸1億元重倉0050，盤中帳面暴賺近千萬元，強勢驗證其看好台股長線走勢的觀點。聯合報系資料照

台股31日開開心心上演大反攻，盤中一口氣狂拉近3,000點，直接刷出台股史上最大漲點紀錄！加權指數前一天還在39,000點附近震盪，結果今天一眨眼就衝過42,000點、直逼43,000點大關。這波超狂V型反轉，讓0050「1億男」的分析師郭哲榮（哲哲）逆轉勝，他重倉買進的元大台灣50（0050）也跟著一飛沖天。

郭哲榮說，昨大盤在三萬九的時候，一堆人還覺得他喊「今年台股上五萬點」只是在說笑、開玩笑，結果今天大盤一拉起來，大家才發現離五萬點真的越來越近了。

回顧這張成績單，郭哲榮日前公開籌碼，透過永豐金證券板橋新興分行（9A9J），以平均每股約93.3元買進1,100張0050，直接砸了1億元。

昨天盤中0050一度跌破他的成本價，他還大方跟散戶喊話「可以踏著我的血前進」。

沒想到今天0050強勢大漲逾8%、衝上101.45元高檔，讓這位0050「1億男」手上的持股盤中帳面暴賺近1,000萬元，直接強勢解套。

郭哲榮表示，算算看這已經是他連續第三年公開買0050都精準抓到相對最低點，每一次後面都反彈幾千點甚至上萬點。

他強調，這一次大盤跌下來洗洗籌碼，很多好股票都出現黃金買點，跌深就是最大利多，台股中長期邁向五萬點的目標絕對不是說笑，提醒大家面對行情波動別自己嚇自己、盲目砍在最低點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 大盤 加權指數 郭哲榮 台股

延伸閱讀

國巨*（2327）8年前就演過一次！投資人融資攤平賠掉5年積蓄 舊文再被翻出示警

國巨為何多個「*」星號符號藏玄機！原因曝光…0050也有相同經歷卻不用？

0050「1億男」郭哲榮強勢解套！台股盤中飆2700點…1100張暴賺近900萬

台股昨失守4萬！陳重銘加碼400張009816：還用00685L搶反彈並籲勿All in

相關新聞

大盤狂拉近3,000點！0050「1億男」郭哲榮神反轉：還懷疑今年台股上五萬是開玩笑？

台股31日大反攻，指數一口氣狂拉近3,000點，刷新歷史最大漲點紀錄，郭哲榮的元大台灣50（0050）隨之暴漲。郭哲榮笑言，對於今年台股能上五萬點的預測，現在已愈加接近現實。

台股昨失守4萬！陳重銘加碼400張009816：還用00685L搶反彈並籲勿All in

台股30日跌破4萬點，「不敗教主」陳重銘表示，投資者應該「有錢就買」。他提到市值型ETF為穩健選擇，並透露自己已加碼400張凱基台灣TOP 50。陳重銘對後市仍持樂觀態度，評估38,000點支撐作用。

00939除息首日秒填息！盤中衝上22.09元挑戰歷史新高 25次填息率達100％

統一台灣高息動能（00939）31日除息，每受益權單位配發0.125元，以30日收盤價21.27元計算，單次配息率約0.59%，年化殖利率約7%；受惠台股早盤走揚，00939開盤秒填息，盤中股價最高站上22.09元，即將挑戰歷史新高，展現高股息加成長動能的市場人氣。

0050「1億男」郭哲榮強勢解套！台股盤中飆2700點…1100張暴賺近900萬

台股今日強勁反彈，加權指數飆升逾2,700點，重倉布局元大台灣50（0050）的分析師郭哲榮帳面獲利近900萬元。郭哲榮以1億元策略布局0050，隨股價大漲，成功強勢解套。

00981A台積電（2330）持股比例太低！陳重銘籲拉高權重：不能只想著贏抗震與配置也重要

台積電持股比例不足10%引發關注，基金經理人陳重銘建議00981A適度增持，以提升抗震能力。他指出，主動型基金應兼顧防守和成長，避免雖在多頭時獲利，卻在修正期內全數回吐。

昨盤中漲1700點又翻黑失守4萬點！郭哲榮喊話「相信0050勝率」：錯殺股逢低布局

台股30日震盪劇烈，盤中一度漲超過1,700點，但最終收跌105點，失守4萬點。分析師郭哲榮強調，投資者應把握被錯殺的權值股，並公開承諾若有造假將懸賞10億元。郭指出，環球晶及微星等熱門股具備布局價值，呼籲市場保持信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。