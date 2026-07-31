大盤狂拉近3,000點！0050「1億男」郭哲榮神反轉：還懷疑今年台股上五萬是開玩笑？

台股31日開開心心上演大反攻，盤中一口氣狂拉近3,000點，直接刷出台股史上最大漲點紀錄！加權指數前一天還在39,000點附近震盪，結果今天一眨眼就衝過42,000點、直逼43,000點大關。這波超狂V型反轉，讓0050「1億男」的分析師郭哲榮（哲哲）逆轉勝，他重倉買進的元大台灣50（0050）也跟著一飛沖天。

郭哲榮說，昨大盤在三萬九的時候，一堆人還覺得他喊「今年台股上五萬點」只是在說笑、開玩笑，結果今天大盤一拉起來，大家才發現離五萬點真的越來越近了。

回顧這張成績單，郭哲榮日前公開籌碼，透過永豐金證券板橋新興分行（9A9J），以平均每股約93.3元買進1,100張0050，直接砸了1億元。 昨天盤中0050一度跌破他的成本價，他還大方跟散戶喊話「可以踏著我的血前進」。 沒想到今天0050強勢大漲逾8%、衝上101.45元高檔，讓這位0050「1億男」手上的持股盤中帳面暴賺近1,000萬元，直接強勢解套。

郭哲榮表示，算算看這已經是他連續第三年公開買0050都精準抓到相對最低點，每一次後面都反彈幾千點甚至上萬點。

他強調，這一次大盤跌下來洗洗籌碼，很多好股票都出現黃金買點，跌深就是最大利多，台股中長期邁向五萬點的目標絕對不是說笑，提醒大家面對行情波動別自己嚇自己、盲目砍在最低點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。