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台股昨失守4萬！陳重銘加碼400張009816：還用00685L搶反彈並籲勿All in
台股30日盤中跌破4萬點大關，面對市場恐慌與投資人的焦慮，「不敗教主」陳重銘於影音內容中直言，投資人此時「不需要自保，有錢就買就對了」。
他指出，台灣股市長期趨勢持續向上，若投資人不知道個股該如何挑選，選擇「高含積量」的市值型ETF會是相對穩健的策略。
針對個人最新的加碼動向，陳重銘透露，自己在30日當天已進場加碼400張凱基台灣TOP 50（009816）。
對於大盤後市走向，他評估，4萬點大關應該還是能發揮支撐效果；縱使跌破，下方則觀察38,000點，但他認為大盤繼續下探38,000點的機率並不高。
此外，若大盤未來展開反攻，陳重銘分析，加權指數兩倍正向槓桿產品（加權正2）如群益臺灣加權正2（00685L）將有機會扮演重要角色。
他表示自己對台灣經濟與台股長期走勢抱持肯定態度，先前已趁著股災低點進場布局幾百張00685L搶反彈；不過，他也特別提醒廣大投資人，槓桿型產品波動極大，操作時切記「絕對不能All in」，務必嚴格控管資金與風險。
◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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