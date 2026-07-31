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台股報復性上漲 00406A 秒填息

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

美股企業財報陸續出爐，微軟（Microsoft）優於預期的財報表現，以及Azure雲端業務強勁成長，帶動先前疲弱的科技股回神，半導體族群也自近期拋售潮中展開反彈。30日美股四大指數全面收紅，激勵亞股今（31）日走勢同步轉強，台灣、日本及韓國股市盤中皆呈現上漲格局。

法人表示，市場近期震盪主要來自高漲幅個股的獲利了結賣壓，以及投資人對AI變現能力與總體經濟前景的疑慮，但AI產業基本面並未出現明顯惡化跡象。

目前全球科技大廠資本支出仍維持高檔，顯示AI基礎建設需求持續擴張，先前修正較偏向漲多後的整理，中長期仍看好主要股市維持多頭格局，建議投資人可採分批布局策略。

甫於6月掛牌上市的主動中信台灣收益（00406A），7月迎來首次配息，每受益權單位配發0.128元。由於台股7月下旬持續走弱，使該ETF年化配息率一度突破19%，引發市場高度關注，而今（31）日除息日，在市場情緒逐步回穩帶動下，開盤即順利完成填息

根據公開資料顯示，中信台灣收益於7月30日的持股調整中，降低國巨、金像電、臺慶科、愛普及穩懋等波動較高個股的曝險，以控管投資組合風險。在市場震盪加劇及高利率環境延續下，則提高兆豐金、元大金等金融股配置比重，以掌握穩定股息收入與防禦效益；同時適度加碼權值股，強化投資組合穩定性。

中信台灣收益經理人張書廷表示，微軟財報優於市場預期，帶動半導體及電子族群出現跌深反彈行情。另一方面，近期台股融資餘額明顯下降，籌碼面獲得有效沉澱，有助於支撐後續盤勢表現。

然而，市場仍面臨地緣政治風險、利率政策變化及全球經濟成長等不確定因素，因此投資組合除配置具成長潛力的AI及科技類股外，也應兼顧防禦性與穩定收益來源，以提升整體抗震能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

填息 台股 微軟

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