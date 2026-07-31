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00939除息首日秒填息！盤中衝上22.09元挑戰歷史新高 25次填息率達100％

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
受惠加碼金融的防禦策略發威與台股走揚，統一台灣高息動能（00939）31日除息首日即完成秒填息，盤中最高站上22.09元挑戰歷史新高，創下累積25次填息率100%的紀錄。中央社
受惠加碼金融的防禦策略發威與台股走揚，統一台灣高息動能（00939）31日除息首日即完成秒填息，盤中最高站上22.09元挑戰歷史新高，創下累積25次填息率100%的紀錄。中央社

統一台灣高息動能（00939）31日除息，每受益權單位配發0.125元，以30日收盤價21.27元計算，單次配息率約0.59%，年化殖利率約7%；受惠台股早盤走揚，00939開盤秒填息，盤中股價最高站上22.09元，即將挑戰歷史新高，展現高股息加成長動能的市場人氣。

00939在6月初進行指數調整，加碼金融降低電子的調整策略，成為7月逆風抗震的主要關鍵。短線上，因國際情勢變動，及台股加權指數處於相對高檔的背景下，台股整體陷入震盪，資金自主流AI題材轉向防禦型標的，00939在震盪的7月展現良好的下檔防守能力，股價穩健走高，更劍指新高位置。

00939自2024年8月掛牌以來，採「月配息」機制，截至目前已累積進行第25次收益分配，填息紀錄維持100%，包括多次「當日秒填息」的亮眼表現。顯示商品具備穩定的配息能力與市場資金支持，也反映高股息策略在不同市場環境下，仍具一定吸引力。

展望後市，00939經理人林良一表示，台股基本面並無太大差異，AI需求亦為主流發展重點，唯美聯儲未來利率政策意向逐漸主導市場氛圍。整體來看，台股仍具發展潛力，建議投資人在震盪盤勢中維持耐心與紀律，掌握市場成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

填息 歷史 殖利率 00939統一台灣高息動能 ETF 月配息

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