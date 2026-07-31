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投資人越跌越買！大盤連跌三天近4千點 這檔台股正二奪成交人氣王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大盤連跌三天日均量十萬張以上的台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/7/30*新基金以發行價計算）
大盤連跌三天日均量十萬張以上的台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/7/30*新基金以發行價計算）

大盤連續3天大跌，總計跌了3,700.89點，跌幅8.48%，不過觀察台股ETF交投依然熱絡，統計這3天成交量最大的前三名分別是群益臺灣加權正2（00685L）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L），其中00685L連三天都是成交人氣王，前三名中就有兩檔是正二ETF，顯示出大盤越跌，投資人越買的態勢。

據了解，00685L甫在月初分割完成，由於是1拆分為24分割，因此成為市場上最便宜的台股正二ETF，由於00685L分割後價格便宜、流動性變好、管理費也是最便宜，在大盤經歷連續3天大跌修正後，反而讓投資人有逢低布局的契機，也成為台股大跌之際的成交人氣王。

市場法人表示，市場上目前有四檔台股正二ETF，分別是群益臺灣加權正2、元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2（00663L）、富邦臺灣加權正2（00675L），其中僅00675L尚未分割，而其他三檔分割過的台股正二ETF收盤價來看，00685L目前是最便宜的。再進一步觀察這四檔正二的管理費用，最高來到1%，00685L管理費最低僅0.3%，兩者相差逾3倍，長期投資的投資人可別小看這筆隱形支出。

群益投信台股ETF研究團隊表示，雖然AI長線趨勢不變，台股可持續享有獲利、資本雙漲利多，在基本面支撐下，對台股下半年看法樂觀，不過投資也一定要有風險意識，台股正2 ETF 的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

群益臺灣加權正2 ETF經理人洪祥益表示，台股基本面沒有變差，近期盤勢震盪加劇，應被視為「健康的回檔」而非需求轉弱訊號。在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好。整體而言，台股正二可以分長線與短線操作策略，長線投資上建議以部分資金，定期投入，不建議一次all in的方式；而短線上的投資人應避免盲目追價，較合適的策略是在指數回測季線、半年線附近支撐時，尋找籌碼進一步沉澱後的逢低布局機會，分批布局下半年主升段行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 大盤 投資人

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