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0050「1億男」郭哲榮強勢解套！台股盤中飆2700點…1100張暴賺近900萬

聯合新聞網／ 綜合報導
台股31日盤中報復性大反攻狂飆逾2,700點，0050「1億男」郭哲榮先前以均價約93.3元買進的1,100張0050，隨股價衝上101.45元高檔，盤中帳面獲利突破896萬元。圖／中央社
台股31日盤中報復性大反攻狂飆逾2,700點，0050「1億男」郭哲榮先前以均價約93.3元買進的1,100張0050，隨股價衝上101.45元高檔，盤中帳面獲利突破896萬元。圖／中央社

台股今日迎來強勁的報復性大反攻，加權指數開高走高，盤中狂飆超過2,700點，一舉站回42,000點大關之上。

大盤強勢V型轉向，先前喊出「砸1億元買0050」而被市場封為0050「1億男」的分析師郭哲榮（哲哲），其重倉布局的元大台灣50（0050）股價同步走強，盤中帳面獲利表現極為亮眼。

根據郭哲榮先前公開的籌碼資料，其透過永豐金證券板橋新興分行（9A9J），以平均每股約93.3元的價格，分批買進合計1,100張的0050，總投注金額達新台幣1億元；台股今日早盤多頭氣勢如虹，0050盤中強勢大漲逾8%，股價一路衝上101.45元高點

若以0050盤中高點101.45元計算，每股價差高達8.15元（101.45元 - 93.3元），這位0050「1億男」手上的1,100張（110萬股）0050，盤中帳面獲利瞬間衝上約896.5萬元，距離千萬獲利僅一步之遙，不僅完全擺脫前一日隨大盤拉回的套牢疑慮，更強勢解套並驗證其「大跌時公開布局、買在相對低點」的操作策略。

面對大盤強勢反彈，郭哲榮前幾日就表示，重倉1億元進場就是以實際行動展現對台股長線趨勢的信心；強調，市場恐慌清洗籌碼過後，基本面與資金面終將回歸正軌，再次提醒投資人面對行情極端波動時應保持理性，切勿盲目砍在最低點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 郭哲榮 9A9J 加權指數 布局 大盤

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