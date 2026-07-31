00981A台積電（2330）持股比例太低！陳重銘籲拉高權重：不能只想著贏抗震與配置也重要

被廣大網友、鄉民封為「瑤池金母」的基金經理人陳釧瑤所操盤的熱門主動型ETF主動統一台股增長（00981A），近期股價從7月初的32元多一路修正至23元多，「不敗教主」陳重銘於影音內容中發表看法。

他指出，00981A上半年績效表現極為亮眼，但進入下半年後，先前強勢的AI概念股反而成為拖累績效的絆腳石，顯示出主動型商品在面對市場回檔時的高波動風險。

陳重銘特別以00981A持有的國巨（2327）為例說明，雖然基金建倉成本落在400多元的低點，但在股價衝上800元甚至1,000元大關、獲利高達一至兩倍時，團隊卻沒有及時進行獲利了結，導致後來利潤大幅縮水。

對於經理人在既有高達2萬5千多張持股的情況下，近期又小幅加碼300多張的操作，陳重銘直言「看不大懂」，認為微幅加碼對整體基金獲利的貢獻僅約1%左右，將資金繼續卡在該標的上的實際意義並不大。

此外，陳重銘也針對00981A的資產配置提出建言...

他分析，目前金管會已開放主動型基金對單一個股（如台積電）的持股上限至25%，但00981A目前的台積電持股比例甚至連10%都不到，實屬偏低；他認為，適度拉高台積電的持有比重，才能有效提升00981A在面對股災或市場劇烈拉回時的抗震與防守能力。

陳重銘總結，主動型基金經理人想要追求卓越績效固然很好，但「投資股票不能只想著贏，更要想著不能輸」。

如果在多頭時贏很多，卻在市場修正時短短一個月就把獲利全部吐回去，對投資人而言並無意義。

他籲經理團隊重視抗震能力與風險配置，唯有兼顧防守與成長、穩穩推進，才能在資本市場中走得更長久。

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