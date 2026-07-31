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昨盤中漲1700點又翻黑失守4萬點！郭哲榮喊話「相信0050勝率」：錯殺股逢低布局

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮於影片中懸賞10億元證明砸1億元買進0050絕無造假，重申歷史經驗顯示逢低布局0050均有巨額漲幅，呼籲投資人切勿在低點恐慌殺低。聯合報系報資料照
分析師郭哲榮於影片中懸賞10億元證明砸1億元買進0050絕無造假，重申歷史經驗顯示逢低布局0050均有巨額漲幅，呼籲投資人切勿在低點恐慌殺低。聯合報系報資料照

台股30日盤中震盪劇烈，早盤一度強勢拉升超過1,700點，隨後因反彈無力而急煞拉回，最終收跌105點，再次失守4萬點大關。

面對大盤劇烈洗盤與外界質疑，分析師郭哲榮於短影音內容中特別澄清，自己公開買進元大台灣50（0050）平均成本在93.3元，若有刻意造假或未實際買進1億元的情況，他霸氣喊出懸賞新台幣10億元給所有檢舉人員。

郭哲榮回顧過往戰績指出，前年股災時他在低點公開買進0050，大盤隨後強勢反彈2萬4,000點；去年股災大盤重挫5,000至6,000點時，他再次公開買進0050，隨後更迎來高達3萬點的暴漲行情。

他強調，自己公開操作0050的歷史紀錄有目共睹，投資人應對市場保持信心，比起跌幅較小的台積電，短線被嚴重錯殺且跌幅誇張的權值股更具備買進價值。

針對熱門個股，郭哲榮分析，環球晶（6488）最新公布的EPS呈現負數，主因是受到子公司股價評價損失等業外因素影響，本業並未惡化，因此中美晶（5483）與環球晶已逢低用力買進；微星（2377）表現極為抗跌，只要大盤一轉強就有機會衝出創新高；精材（3374）與帆宣（6196）亦可逢低用力布局；世界先進（5347）未來也有機會再創新高。

此外，郭哲榮特別提到，南亞科（2408）與群聯（8299）短線跌幅過於猛烈，在這個位置絕對沒有殺低的必要；國巨（2327）他已於前一日尾盤與當天持續進場布局，看好未來隨隨便便都能有翻倍的空間，華新科（2492）亦具備相同的反彈潛力。他總結，大盤遭遇崩盤時務必保持冷靜，把握優質個股被錯殺的逢低布局時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 郭哲榮 大盤 布局 2330台積電

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昨盤中漲1700點又翻黑失守4萬點！郭哲榮喊話「相信0050勝率」：錯殺股逢低布局

台股30日震盪劇烈，盤中一度漲超過1,700點，但最終收跌105點，失守4萬點。分析師郭哲榮強調，投資者應把握被錯殺的權值股，並公開承諾若有造假將懸賞10億元。郭指出，環球晶及微星等熱門股具備布局價值，呼籲市場保持信心。

郭哲榮1億進場0050引熱議！網揭背後算盤：比幾百萬廣告更有用

台股跌破4萬點之際，投顧分析師郭哲榮日前宣布投入約1億元買進0050，引發市場高度關注。PTT股板有網友指出，郭哲榮以每股均價約93.3元買進1100張0050，若隔日趁盤中反彈至95元附近賣出，短線帳面獲利可達約200萬元；相較之下，先前推薦的環球晶、台勝科等個股仍持續下跌，形成強烈對比。

債券ETF 躍資金避風港

近一月股市波動加劇，債券ETF成為資金避風港，也推升債券ETF表現，包括群益優選非投等債（00953B）、群益ESG投等債0-5近一月都繳出正報酬。

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台股7月震盪加劇，市場資金操作趨於保守，具政策指標意義的八大官股行庫布局動向，成為市場關注焦點。統計八大官股行庫7月來買超台股ETF前十強，主要以市值型、主動式及高股息ETF為主。

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