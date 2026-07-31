昨盤中漲1700點又翻黑失守4萬點！郭哲榮喊話「相信0050勝率」：錯殺股逢低布局

台股30日盤中震盪劇烈，早盤一度強勢拉升超過1,700點，隨後因反彈無力而急煞拉回，最終收跌105點，再次失守4萬點大關。

面對大盤劇烈洗盤與外界質疑，分析師郭哲榮於短影音內容中特別澄清，自己公開買進元大台灣50（0050）平均成本在93.3元，若有刻意造假或未實際買進1億元的情況，他霸氣喊出懸賞新台幣10億元給所有檢舉人員。

郭哲榮回顧過往戰績指出，前年股災時他在低點公開買進0050，大盤隨後強勢反彈2萬4,000點；去年股災大盤重挫5,000至6,000點時，他再次公開買進0050，隨後更迎來高達3萬點的暴漲行情。

他強調，自己公開操作0050的歷史紀錄有目共睹，投資人應對市場保持信心，比起跌幅較小的台積電，短線被嚴重錯殺且跌幅誇張的權值股更具備買進價值。

針對熱門個股，郭哲榮分析，環球晶（6488）最新公布的EPS呈現負數，主因是受到子公司股價評價損失等業外因素影響，本業並未惡化，因此中美晶（5483）與環球晶已逢低用力買進；微星（2377）表現極為抗跌，只要大盤一轉強就有機會衝出創新高；精材（3374）與帆宣（6196）亦可逢低用力布局；世界先進（5347）未來也有機會再創新高。

此外，郭哲榮特別提到，南亞科（2408）與群聯（8299）短線跌幅過於猛烈，在這個位置絕對沒有殺低的必要；國巨（2327）他已於前一日尾盤與當天持續進場布局，看好未來隨隨便便都能有翻倍的空間，華新科（2492）亦具備相同的反彈潛力。他總結，大盤遭遇崩盤時務必保持冷靜，把握優質個股被錯殺的逢低布局時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。