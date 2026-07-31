債券ETF 躍資金避風港

近一月股市波動加劇，債券ETF成為資金避風港，也推升債券ETF表現，包括群益優選非投等債（00953B）、群益ESG投等債0-5近一月都繳出正報酬。

群益投信ETF研究團隊認為，面對市況動盪，可透過收益表現佳的股債ETF，來強化投組抗震力。

在台股部分，受惠AI需求不減，科技類題材仍將是市場主旋律，現階段可善用科技高息ETF布局科技成長題材，同時透過息收增加投組防禦力。債市上，因應利率政策路徑未明，短天期債券對利率敏感度較低，有利降低波動風險，投資人可適度配置短天期投等債、非投等債ETF，打造攻守兼備的投組。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰表示，受美伊戰事、通膨預期升溫拖累，金融市場波動顯著，不過受惠於美國經濟穩健擴張、企業獲利持續上修，顯示非投等債基本面仍強，推動非投等債7月來績效領漲。整體來看，非投等債具備存續期間較短、收益水準較高兩大優勢，在市況動盪之際，長期配置價值浮現。配置上應優先選擇注重風險控管與信用品質的標的，以兼顧收益需求並提升穩定度。

群益ESG投等債0-5經理人呂汶芳指出，7月FOMC會議雖然維持利率不變，但官員意見分歧情形持續擴大，加上通膨憂慮再起，推動美債殖利率走高，也讓貨幣政策走向充滿更多變數，同步加大利率市場波動風險，造就適合投資短債的環境。而短天期投等債除對利率敏感度較低，還擁有流動性佳、高信評優勢，可滿足現金流需求又可兼顧波動管理，在市場不確定性尚存之際，適合做為核心配置。

富蘭克林證券投顧表示，在通膨與殖利率上行風險較高的環境下，存續期短的非投資等級公司債能扛得住利率波動，非投資等級公司債的高殖利率利差水準，不僅在固定收益資產中具優勢，在股市震盪之際，收益更可作為下檔支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。