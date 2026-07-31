百元級ETF商品 降至12檔

全球股市大震盪，資金進行板塊大挪移，今年一路領漲的科技股進行漲多修正，連帶影響盤面上ETF表現，截至昨（30），盤面上百元ETF剩下12檔，目前ETF股王為富邦摩台（0057）。

根據CMoney統計至最新數據，7月來S&P 500指數跌2.4%、NASDAQ指數跌6.7%、上海綜合跌7%、日本日經225指數跌11.7%、台灣加權股價指數跌13.4%、台灣OTC指數跌23.5%、費城半導體指數跌26.6%、韓國KOSPI綜合指數跌34%，追蹤市場指數的ETF也紛著回檔。

截至昨日，收盤價在百元之上的依序為富邦摩台、富邦臺灣加權正2、富邦台50、元大電子、永豐臺灣加權、富邦NASDAQ正2、元大MSCI台灣、元大S&P500正2、統一FANG+、元大中型100、富邦NASDAQ、富邦日本正2，共計12檔。

其中，統一FANG+這個月僅僅下跌0.5%，表現相當亮眼，元大S&P500正2跌2.8%、富邦日本正2跌3.4%、富邦NASDAQ跌7%，跌幅都在一成之內。

對比6月底時，收盤價在百元之上的ETF檔數有18檔，除了群益臺灣加權正2因執行「1拆24」分割，其餘如元大全球AI、國泰臺韓科技、國泰臺灣加權正2、元大台灣50、元大全球5G等ETF追蹤指數紛受這波科技股回檔影響，相關ETF暫跌出百元之列。另一方面，槓桿ETF波動性較大，讓富邦摩台在7月成為新任的ETF股王。

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