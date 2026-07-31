市值型、主動式ETF 公股搶買

台股7月震盪加劇，市場資金操作趨於保守，具政策指標意義的八大官股行庫布局動向，成為市場關注焦點。統計八大官股行庫7月來買超台股ETF前十強，主要以市值型、主動式及高股息ETF為主。

統計八大官股行庫7月以來買超台股ETF前十強，以主動式ETF最受青睞。其中，主動統一升級50（00403A）獲買超37.5萬張居冠；元大台灣50買超19.8萬張排名第二，凱基台灣TOP50則以18.9萬張居第三。

其餘入榜標的依序包括：主動復華未來50、主動中信台灣收益、元大台灣50正2、主動富邦台灣龍耀、主動凱基台灣、元大高股息、主動統一台股增長。儘管7月台股大幅震盪，前十大標的同期跌幅約13%至32%，但官股仍逆勢加碼布局，以市值型、主動式及高股息ETF為主要配置方向，展現逢低承接態勢。

統一投信投研團隊表示，AI需求仍強勁，雲端服務巨頭持續上修今年資本支出，並預估明年將持續加大投入。台股為全球AI硬體供應鏈核心，有望持續受惠AI出口的強勁紅利。台灣全年GDP成長率預估上修至9.33%，近期央行也將GDP預估上調至9.45%。短期拉回反是逢低布局良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。