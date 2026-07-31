美生技、地產ETF 抬頭

美聯準會（Fed）政策動向、美伊情勢發展，以及市場重新檢視AI投資是否過熱，部分資金提前獲利了結，使得美股自高檔拉回，近期呈現區間震盪態勢。觀察7月以來主、被動式美股ETF績效，整體呈現跌多漲少，資金明顯轉向生技、地產等防禦型族群。

觀察7月來全數37檔主被動式美股ETF表現，整體跌多漲少，以地產、生技類型技表現突出，顯示在市場不確定性下，資金流向防禦型板塊尋求避險。共有八檔繳出正報酬，包括：群益道瓊美國地產（00714）、國泰標普低波高息（00702）、國泰網路資安、復華富時不動產、國泰美國道瓊、群益那斯達克生技、元大S&P500、台新標普500，績效介於0.08%至3.8%，表現相對亮眼。

主動安聯美國科技領航ETF經理人洪華珍表示，雖然市場擔憂部分CSP業者自由現金流（FCF）短期轉弱，但背後反映的其實是企業提前建置算力以因應需求成長。隨著資料中心陸續完成建置並開始交付服務，積壓訂單有望逐步轉化為營收與獲利，進一步帶動未來現金流回升。

群益道瓊美國地產經理人李鈺涵指出，受惠於AI基礎建設擴張，半導體製造回流至美國，加上能源自主政策的推動，有助創造更多實質的經濟活動，也意味著對於電廠、雲端資料中心、物流中心等需求提升，續租租金價差及新簽租約租金價格均顯示運營商可維持高訂價優勢，亦有利於相關REITs表現。其他如醫療辦公室結合辦公室及醫療診所特性，具高承租率及長期穩定租約好處，投資需求穩健。

群益那斯達克生技經理人邱郁茹表示，近期資金輪動至防禦性題材，生技醫療類股因用藥與醫療需求續增，吸引資金配置。

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