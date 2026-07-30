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規模過低 今年第三檔ETF將下市

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
繼中信ESG投資級債後，接下來，群益AAA-A醫療債（00793B）、中信美國市政債（00847B）將會是今年陸續清算的ETF。ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成
繼中信ESG投資級債後，接下來，群益AAA-A醫療債（00793B）、中信美國市政債（00847B）將會是今年陸續清算的ETF。ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成

債券市場持續面臨挑戰，目前盤面仍共114檔債券ETF規模約2.87兆元，相較於年初減少1,891.93億元或6.17%。繼中信ESG投資級債後，接下來，群益AAA-A醫療債（00793B）、中信美國市政債（00847B）將會是今年陸續清算的ETF。

以30日數據來看，中信美國市政債因規模近30個營業日平均值已低於2億元，已達終止證券投資信託契約標準，後續中國信託投信後續將依信託契約第25條第1項第5款規定，向金管會提出終止信託契約申請，待金管會核准後，將依規定辦理後續ETF終止上櫃及清算程序。

中信美國市政債近30個營業日平均規模值降至1.99億元，近一年市價含息漲8.9%；截至24日受益人數有408人。該ETF追蹤彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數，自2019年7月23日成立，採季配息機制。

更早之前，群益AAA-A醫療債也在21日達終止契約標準，因規模近30個營業日平均值已低於1億元。群益投信將依該ETF信託契約第25條第1項規定向金管會提出終止信託契約申請，待金管會核准後，將依規定辦理後續ETF終止上櫃及清算程序。

以今日數據來看，群益AAA-A醫療債規模0.91億元，追蹤ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司指數，在2019年3月27日成立，4月3日掛牌上櫃，近一年市價含息漲9.4%；截至24日受益人數有416人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 規模 下市 債券

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