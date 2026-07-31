瑞儀第2季EPS 0.52元 衝刺雙引擎

瑞儀（6176）董事長王昱超昨（30）日表示，因併購產生階段性費用，今年第2季每股純益降至0.52元，但上半年毛利率受惠於產品結構優化，仍創下歷史新高。瑞儀將積極發展雙引擎策略，維持筆電與車載背光模組的市場優勢外，更投入大量資金於奈米壓印與晶元級光學元件平台。

王昱超強調，新事業布局已取得軍工客戶與醫療領域的實質進展，部分訂單預計今年底開始出貨。瑞儀近年透過跨國收購與高門檻技術的布局，希望在2028年達成新事業放量的長期成長目標。未來持續觀察記憶體缺料與顯示技術轉型等風險，同時藉由高技術含量的產品穩定獲利能力。

瑞儀董事會昨天通過今年第2季財報，單季合併營收110.8億元，季減8%，年減12％，毛利率21.4%，稅後淨利2.4億元，每股純益0.52元，是近33季單季新低；但上半年毛利率21.91%，年增1.25個百分點。瑞儀持續優化產品組合以提高獲利能力，除車載產品營收占比持續提升，AI PC也加入成長動能。

瑞儀近年持續投入新事業研發，影響常態性獲利，第2季集團併購的海外子公司依約認列相關支出4億元，對短期獲利造成負擔。下半年消費性電子產品展望穩健，預期背光模組需求不墜，營收貢獻有望與上半年持平。

車載產品展現強勁轉型動能，瑞儀表示，車載產品正處於新舊機種切換期，但「高階直下式」車用顯示器產品比重逐步攀升，呈現「量縮價增」趨勢。瑞儀目前為Benz、BMW和Audi三大歐系車廠車載顯示器主要背光模組供應商，並取得複數年供應合約，隨著歐系一線車廠新車款陸續推出，對全年車載產品的展望保持樂觀向上。另外，AI PC為公司注入新成長動能。

瑞儀董事會也決議通過實施庫藏股計畫，預計於集中交易市場買回1萬張公司股票。

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