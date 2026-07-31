瑞昱第2季 EPS 7.42元

晶片大廠瑞昱（2379）昨（30）日召開法說會，公布第2季獲利季減逾一成，每股純益7.42元，上半年每股純益為15.86元。瑞昱對本季維持審慎穩健的前景，新的IC報價也從本季生效。

瑞昱第2季合併營收為375.53億元，季增3.1％、年增17.7％，毛利率47％，季減2.7個百分點；淨利38.05億元，季減12.1％、年減2.7％，每股純益為7.42元。

瑞昱上半年合併營收為739.75億元，年增10.5％，獲利81.35億元，年減6.1％，每股純益15.86元。

瑞昱表示，本季面臨供應鏈部分供需調整與零組件成本上漲等挑戰，近期仍維持審慎穩健的前景，密切注意外部市場發展與潛在影響。

關於IC報價，瑞昱提到已從6月上旬開始與客戶展開洽商，新價格從本季起生效，主要因應記憶體價格上揚、晶圓代工產能限制及相關成本增加等因素所造成的成本環境，以及今年下半年起成熟製程代工價格調漲。接下來也將採取措施因應成本上升，包括優化供應鏈、改進產品設計與成本結構等，並適時反映成本，相信這些舉措將有助於毛利率回升。

對於各產品線展望，在PC應用方面，瑞昱認為，上半年全球PC出貨量微減，下半年表現可能不如上半年。基於部分客戶在上半年已提前拉貨並建立庫存，該公司下半年PC相關應用出貨也可能受到影響。記憶體與CPU價格上漲，加上零組件短缺，正推高系統成本與零售價格，可能會對終端需求造成壓力，特別是對價格較敏感的入門級 PC與筆電市場。另外，網通應用的需求預期將維持穩定。

在電視應用方面，瑞昱指出，世界盃足球賽之後，全球電視銷售放緩，不過公司上半年相關表現仍優於公司平均水準，家電應用，需求持續增長。在車用產品線方面，預期將受惠歐洲等地電動車持續成長，以及車用乙太網路業務持續推展，下半年需求保持穩定或更加強勁。

瑞昱透露，雖然人形機器人市場仍待推進，但公司已取得部分早期進展，有客戶已將產品放入機器人相關參考設計中，可能要等到客戶產品進入商業化量產，才能帶來實際營收貢獻。

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