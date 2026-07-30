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官股資金青睞ETF成市場風向球 0052躋身買超前段班

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
近期台股震盪加劇，市場資金操作轉趨審慎，具政策風向意義的八大官股行庫買賣動向，也成為投資人觀察的重要指標。ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成
近期台股震盪加劇，市場資金操作轉趨審慎，具政策風向意義的八大官股行庫買賣動向，也成為投資人觀察的重要指標。ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成

近期台股震盪加劇，市場資金操作轉趨審慎，具政策風向意義的八大官股行庫買賣動向，也成為投資人觀察的重要指標。

根據統計截至7月29日，今年以來八大官股行庫買超ETF排行榜中，元大台灣50（0050）以64.2萬張居冠，富邦科技（0052）ETF則以14.4萬張排名第二，領先多檔半導體及科技型ETF，顯示官股資金在市場修正期間，仍持續加碼台灣大型權值與科技核心資產。

進一步觀察，官股買盤明顯集中於市值型、科技及半導體相關ETF，包括00927、00891、00935及00881等皆名列前十。這些ETF今年以來多數仍繳出四成以上漲幅，反映AI、高效能運算、先進製程及先進封裝等產業趨勢，仍是市場資金主要布局方向。官股在指數拉回期間持續承接，也凸顯其對台灣科技產業長線競爭力的信心未減。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，近期科技股受到企業財報、聯準會利率決策及資金去槓桿等因素影響，短線波動明顯放大，台股也一度回測半年線。當指數因短線情緒或籌碼因素快速下跌時，反而提供投資人重新檢視中長期布局位置的機會。

根據資料回測2006年至2026年歷史資料發現，若投資人在0052跌破季線，也就是60日均線時進場，並持有一年，平均報酬率可達18.35%，正報酬機率約71.65%；若將持有期間一路延續至今年6月底，累積報酬率更達1,398.85%。雖然歷史績效不代表未來表現，但從長期數據來看，台灣科技產業在半導體及AI趨勢支撐下，每當市場受到消息面或資金面干擾而修正，往往也是中長線資金逐步建立部位的重要時點。

洪珮甄指出，全球大型雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，先進製程、CoWoS先進封裝及高速運算需求仍維持高檔，顯示AI產業長期成長方向並未改變。短線股價雖可能受到財報評價、利率政策及籌碼調整影響，但科技產業獲利成長與供應鏈需求仍具支撐，現階段修正較偏向估值與資金面的整理，而非產業基本面反轉。

對難以精準預測市場低點的投資人而言，與其一次重押，不如採取分批布局、定時定額及逢低加碼策略，透過拉長投資期間與分散進場時點，降低短線波動影響，並跟隨官股資金腳步，逐步累積台灣科技核心資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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