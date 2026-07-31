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郭哲榮1億進場0050引熱議！網揭背後算盤：比幾百萬廣告更有用

聯合新聞網／ 綜合報導
投顧分析師郭哲榮近日砸1億元購入0050，引起市場關注。他的個股推薦卻不幸跌停，許多網友質疑其信譽，指出應該專注於自身投資，而非單純聽從建議。部分人仍認為他對大盤的判斷具優勢，值得關注。聯合報系資料照
投顧分析師郭哲榮近日砸1億元購入0050，引起市場關注。他的個股推薦卻不幸跌停，許多網友質疑其信譽，指出應該專注於自身投資，而非單純聽從建議。部分人仍認為他對大盤的判斷具優勢，值得關注。聯合報系資料照

台股跌破4萬點之際，投顧分析師郭哲榮日前宣布投入約1億元買進0050，引發市場高度關注。PTT股板有網友指出，郭哲榮以每股均價約93.3元買進1100張0050，若隔日趁盤中反彈至95元附近賣出，短線帳面獲利可達約200萬元；相較之下，先前推薦的環球晶台勝科等個股仍持續下跌，形成強烈對比。

原PO表示，郭哲榮此舉等於以實際行動告訴散戶，與其繳交會員費追逐飆股，不如準備資金逢低布局0050。他認為，砸下1億元不只可能賺取價差，更成功創造媒體曝光與網路討論，帶來的宣傳效益可能遠超一般分析師花費數百萬元投放廣告

貼文曝光後，不少網友揶揄「個股推薦半天，自己進場ETF」，並點名環球晶、台勝科及過去的智原、群聯等案例，質疑投顧節目往往對上漲標的大力宣傳，對下跌個股卻逐漸淡化。有人直言，與其聽分析師推薦個股，不如只觀察他拿自己的資金買了什麼，「不要看他說了什麼，要看他做了什麼」。

也有網友指出，郭哲榮過去曾在其他股災期間逢低買進0050，進場位置確實不差，這次即使未必買在最低點，若台股長期回升，仍有機會獲利。部分人認為，他判斷大盤轉折的能力優於個股推薦，真金白銀投入上億元，至少比只在節目中喊盤更具說服力。

不過，也有留言替郭哲榮緩頰，表示投顧從業人員買賣個股受到申報及法規限制，不能單純以「不敢買自己推薦的股票」解讀。另有網友提醒，原PO假設他在95元以上賣出，但並未提出實際出場紀錄，盤中0050隨後又回落至成本附近，短線獲利未必已實現。

討論最後仍回到投顧會員是否值得。多數網友認為，0050投資方式相對單純，投資人自行定期定額或逢低布局即可，不必額外支付會員費；但也有人表示，投顧的價值可能在於協助判斷進場時點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 分析師 環球晶 台勝科 跌停 0050元大台灣50 郭哲榮 廣告 ETF 散戶

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