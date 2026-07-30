貝萊德、永豐投信募集發行3檔ETF 8月3日起掛牌上市

證交所表示，由貝萊德投信募集發行之「貝萊德iShares安碩世界股債ETF傘型證券投資信託基金之貝萊德iShares安碩世界股票ETF證券投資信託基金」(簡稱：貝萊德世界股票，證券代碼：009826)、「貝萊德iShares安碩世界股債ETF傘型證券投資信託基金之貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金」(簡稱：貝萊德A級公司債，證券代碼：00991B)，及永豐投信募集發行之「永豐台灣科技趨勢主動式ETF證券投資信託基金」(簡稱：主動永豐科技趨勢，證券代碼：00410A)受益憑證，將於115年8月3日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，貝萊德iShares安碩世界股票ETF(證券代碼：009826)之標的指數為「標普TIP世界股票指數（S&P TIP Global All Cap Index）」，係以標普全球BMI指數（S&P Global Broad Market Index）為母指數，挑選母指數中90%流通市值的股票作為指數成分股，並設有國家權重上下限，以調整並決定最終成分股權重配置，該指數成分股涵蓋全球已開發市場及新興市場之上市公司，旨在衡量全球股票市場之整體表現。

貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF(證券代碼：00991B)之標的指數為「ICE TIP 10年期以上A級成熟市場美元公司債指數（ICE TIP 10+ Year Single-A Developed Markets US Corporate Constrained Index)」，該指數投資於在美國市場發行之成熟市場國家美元投資等級公司債，篩選平均信用評等介於A1至A3、剩餘年限大於等於10年，及流通在外餘額、票面利率、發行人權重上限等條件，並採市值加權，指數規則將每月調整成分證券內容與權重。

永豐台灣科技趨勢主動式ETF(證券代碼：00410A)透過實際調研、產業研究及財報分析，投資具有研發創新能力、運用科技驅動成長之相關產業及個股，並因應總體經濟、產業展望及企業基本面變化，採主動操作靈活布局，投資彈性高。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達231檔(含被動式ETF 199檔及主動式ETF 32檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。