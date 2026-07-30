台股回檔近17%…高息ETF展現抗震力 00713僅下跌0.82%

台股自6月22日開始進入回檔，統計至7月30日跌幅近17%，個股重摔、台股主被動ETF同步回落，而高股息ETF展現高度韌性，以元大台灣高息低波（00713）為首，期間跌幅不到1%，其他包括FT臺灣永續高息（00961）等四檔高股息，跌幅也小於5%，表現吸睛。

觀察台股ETF自6月22日至7月30日表現，高股息族群顯著抗震，最強高息低波00713僅下跌0.82%，比純金融股元大MSCI金融下跌0.96%還抗震；同期間台股主動式ETF平均下跌25.5%、大盤下跌16.4%。

法人分析，00713選股邏輯，主要從台股中大型權值企業中，篩選兼具高股利與低波動特性之企業，低波動來自控制持股之間的股價波動相關性，盡可能降低齊漲齊跌風險。

電子股上半年漲幅較大下，00713近期持股自然轉向電信、金融及內需消費三大產業並重。統計00713近一周成分股表現，台灣大、統一、第一金皆逆勢上漲1.8%以上。同時，據晨星統計至2026年6月底，00713近三年波動度為台灣大型股票基金最低。

法人認為，川普時代暴漲暴跌是常態，透過00713低波動特色，作為現金替代部位，平日增益領息，預備遭遇大跌時加碼槓桿ETF或質押，擴大低點加碼能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。