大漲千點又拉回！郭哲榮重申0050勝率100％：比我低點進場就是買到賺到

台股今日盤勢極度劇烈，早盤一度因反彈大漲超過1,000點，隨後因籌碼面混亂與賣壓湧現，尾盤急煞翻黑小跌105點，收在39,933點，再次失守4萬點大關。

面對市場劇烈震盪，分析師郭哲榮於影音內容中表示，自己前一日砸下新台幣1億元重倉買進元大台灣50（0050），早盤大漲時許多人在算他賺了幾百萬，尾盤回落後又有人算他賠了多少，但他坦言自己反而比較開心，因為這代表投資人有機會買在比他更低的位置，「大家可以踏著我的血前進！」

針對大盤劇烈洗盤與部分個股如國巨、環球晶等打入跌停的現象，郭哲榮分析，目前中小型個股的跌幅與流動性問題已達極端狀況，部分股票甚至出現被錯殺的情形。他特別向主管機關與證交所呼籲，市場在大幅拉回時，處置股票的機制應適度鬆綁或打開，避免因交易限制20分鐘撮合一次而加劇市場的流動性恐慌，才能讓市場儘速回歸理性交易。

在總體經濟與國際市場方面，針對美國聯準會（Fed）按兵不動以及微軟等科技巨頭調整資本支出的消息，郭哲榮認為，微軟等大廠調整支出是為了維持正向自由現金流，而Meta等公司持續重金砸向AI，反而一再印證AI產業的長期趨勢並未改變，市場無須過度擔憂AI泡沫化。

郭哲榮最後重申，回顧過去幾次他在股災或市場崩盤時公開買進0050的歷史紀錄，長線來看勝率高達100%。

他鼓勵手上仍有閒置現金的投資人，在籌碼快速清洗、大盤越接近4萬點之際，更應該展現勇氣將現金壓好壓滿、進行分批布局，並堅定看好台股今年仍有機會挑戰5萬點，長線4至5年內更有機會一舉邁向10萬點大關。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。