快訊

台積電洩密案定讞！前工程師陳力銘判關10年 陳韋傑不認罪判關6年

是否靠近台灣？強颱白海豚挑戰今年風王 粉專曝關鍵時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

大漲千點又拉回！郭哲榮重申0050勝率100％：比我低點進場就是買到賺到

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮展示台股盤中大漲千點後翻黑的劇烈走勢，重申砸1億元布局元大台灣50（0050）的信心，呼籲投資人把握低點現金All in。中央社
分析師郭哲榮展示台股盤中大漲千點後翻黑的劇烈走勢，重申砸1億元布局元大台灣50（0050）的信心，呼籲投資人把握低點現金All in。中央社

台股今日盤勢極度劇烈，早盤一度因反彈大漲超過1,000點，隨後因籌碼面混亂與賣壓湧現，尾盤急煞翻黑小跌105點，收在39,933點，再次失守4萬點大關。

面對市場劇烈震盪，分析師郭哲榮於影音內容中表示，自己前一日砸下新台幣1億元重倉買進元大台灣50（0050），早盤大漲時許多人在算他賺了幾百萬，尾盤回落後又有人算他賠了多少，但他坦言自己反而比較開心，因為這代表投資人有機會買在比他更低的位置，「大家可以踏著我的血前進！」

針對大盤劇烈洗盤與部分個股如國巨、環球晶等打入跌停的現象，郭哲榮分析，目前中小型個股的跌幅與流動性問題已達極端狀況，部分股票甚至出現被錯殺的情形。他特別向主管機關與證交所呼籲，市場在大幅拉回時，處置股票的機制應適度鬆綁或打開，避免因交易限制20分鐘撮合一次而加劇市場的流動性恐慌，才能讓市場儘速回歸理性交易。

在總體經濟與國際市場方面，針對美國聯準會（Fed）按兵不動以及微軟等科技巨頭調整資本支出的消息，郭哲榮認為，微軟等大廠調整支出是為了維持正向自由現金流，而Meta等公司持續重金砸向AI，反而一再印證AI產業的長期趨勢並未改變，市場無須過度擔憂AI泡沫化。

郭哲榮最後重申，回顧過去幾次他在股災或市場崩盤時公開買進0050的歷史紀錄，長線來看勝率高達100%。

他鼓勵手上仍有閒置現金的投資人，在籌碼快速清洗、大盤越接近4萬點之際，更應該展現勇氣將現金壓好壓滿、進行分批布局，並堅定看好台股今年仍有機會挑戰5萬點，長線4至5年內更有機會一舉邁向10萬點大關。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 郭哲榮 籌碼面 國巨

延伸閱讀

三星法說利多爆發！009829重倉韓股半導體雙雄 10元輕鬆入手AI算力心臟

0050砸1億大買！郭哲榮喊話投資人「踏著我的血前進」：過往勝率100％不怕挑戰

台股震盪主因是它？陳龍指「這九個字出現就是低點」：明天大反攻

跌破4萬大買0050直上5萬點？陳嘉偉：做夢吧！台股死定了散戶不認輸

相關新聞

大漲千點又拉回！郭哲榮重申0050勝率100％：比我低點進場就是買到賺到

台股今日震盪劇烈，早盤大漲逾1,000點後，尾盤回落小跌105點，收於39,933點。分析師郭哲榮重申投資台灣50（0050）勝率100%，呼籲市場應適度鬆綁交易機制，鼓勵投資人把握佈局機會。

跌破4萬大買0050直上5萬點？陳嘉偉：做夢吧！台股死定了散戶不認輸

台股今日再次跌破4萬點，收盤在39,933點，分析師陳嘉偉警告，若散戶不願認輸，市場將無法止跌。他批評盲目追逐反彈的做法，對未來持悲觀態度，認為目前仍是大空頭行情的開端。

009829韓版台灣50來了！10元搶進韓股龍頭 一次打包三星、SK海力士

前陣子跟大家介紹了韓國股市後，發現還是有不少人對投資韓股蠻有興趣的，因此這篇就來介紹最近即將募集的大華韓國KOSPI 50（009829）。 009829追蹤的是「KOSPI 50指數」，選股方式很像韓國版的台灣50，依自由流通市值挑出韓國前50大企業，並設有單一成分股30%的權重上限。 等於它直接把韓國市值最大的50家龍頭企業打包成一檔ETF，不用自己開海外複委託，也不用一檔一檔研究韓股，就能參與三星電子、SK海力士等全球記憶體龍頭的成長機會。 它最大的特色就是科技股濃度非常高。

0050砸1億大買！郭哲榮喊話投資人「踏著我的血前進」：過往勝率100％不怕挑戰

郭哲榮近日重倉買進元大台灣50（0050），砸下1億元，表達對台股長期發展的信心。他回顧過往操作戰績，勝率100%。郭認為，短期雖受市場波動影響，但長期仍看好台股挑戰5萬點甚至10萬點的潛力。

歷次台股盤中跌逾兩千點後市表現佳 法人看好這類ETF可逢低分批布局

台股29日盤中最多跌2,030.83點，跌破4萬大關，寫史上盤中第三大跌點，收盤第7大跌點。不過，最後跌幅收斂，終場收在40,039.18點，4萬點失而復得。連續兩天大跌近4,000點，讓市場恐慌情緒瀰漫。不過，根據群益投信統計資料顯示，過去大盤盤中大跌2,000點以上，後市平均表現佳，正報酬機率百分百。

三星法說利多爆發！009829重倉韓股半導體雙雄 10元輕鬆入手AI算力心臟

全球半導體巨頭三星電子（Samsung Electronics）今（7/30）日召開最新法說會，公佈第二季營運成果，數字驚豔全場。 大華銀投信表示，受益於全球 AI 雲端巨頭（CSP）對高頻寬記憶體（HBM）與伺服器高容量記憶體的拉貨潮持續遞增，三星單季營收與營業利益強勢走揚，獲利表現大幅超出市場預期，再次強烈驗證全球 AI 硬體基礎建設需求強勁，破除市場先前對 AI 投資放緩的疑慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。