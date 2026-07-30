跌破4萬大買0050直上5萬點？陳嘉偉：做夢吧！台股死定了散戶不認輸

台北股市繼日前盤中重挫後，30日盤中再次跌破4萬點大關，收盤收在39,933點，盤面再次湧現大量跌停個股。

針對市場上眾多做多分析師宣稱「4萬點是鐵板支撐」、甚至呼籲投資人「大買元大台灣50（0050）準備再衝5萬點、10萬點」的觀點，分析師陳嘉偉於影音內容中嚴詞批評，直言大空頭行情就是「每天給你希望，再讓你絕望」，盲目以為買進0050就能迎來V型反轉完全是做夢，甚至直白警示「台股死定了，因為這個盤太可怕了！」

陳嘉偉分析，大盤早盤雖然一度反彈超過千點，但尾盤高低點相差高達1,750點，最終依然翻黑失守4萬點。他指出，目前市場上的散戶投資人依然在透過定期定額或買進ETF持續攤平補錢，投信買超的資金來源也多是散戶的錢。

他重申，只要散戶手上有錢繼續補、不願認輸，市場就不可能真正止跌；過去多次空頭的歷史經驗顯示，唯有等到連拿現股買進的投資人都受不了拋售時，市場才會迎來真正的底部。

陳嘉偉進一步指出，經過盤後仔細檢視，盤面上幾乎所有電子股的累積跌幅都已超過50%，甚至有部分個股自高點回檔達70%，跌幅與恐慌程度早已超越當年的金融海嘯。

在這種情況下，許多做多分析師因為股票早已虧損嚴重而無法轉向，只能每天勸投資人不要殺低，甚至宣稱「4萬點就是谷底、買0050就能等五萬點」，這只會讓盲目搶反彈的散戶套在下山過程中的半山腰。

陳嘉偉總結，目前台股破半年線絕非止跌訊號，而只是大空頭修正第一階段的開始。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。