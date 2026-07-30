歷次台股盤中跌逾兩千點後市表現佳 法人看好這類ETF可逢低分批布局

台股29日盤中最多跌2,030.83點，跌破4萬大關，寫史上盤中第三大跌點，收盤第7大跌點。不過，最後跌幅收斂，終場收在40,039.18點，4萬點失而復得。連續兩天大跌近4,000點，讓市場恐慌情緒瀰漫。不過，根據群益投信統計資料顯示，過去大盤盤中大跌2,000點以上，後市平均表現佳，正報酬機率百分百。

市場法人表示，從中東地緣政治與美聯準會升息預期，到韓國市場多重融資賣壓引發市場熔斷皆引發市台股市場投資人的保守情緒，台股短期上震盪難免，相對個股波動低的台股ETF可逢低分批布局。

群益投信台股ETF團隊表示，統計大盤在過去單日盤中大跌逾2,000點以上共有6次，以可統計的近四次資料來看，大盤在後5日、後15日、後20日、後25日、後30日平均漲幅分別為2.99%、3.82%、6.5%、10.05%、10.98%，平均上漲機率更是100%。

群益投信台股ETF團隊指出，在操作策略上，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。此外，大盤在拉回整理期間，投資人反而可以選擇具攻守兼備靈活操作特性的台股主動式ETF，因為在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政強調，即使AI前景出現挑戰，但是在目前全球算力仍明顯不足下，只要AI基建需求仍在，台灣作為算力硬體的供應者，產業位階其實較不受影響。AI帶動科技業訂單仍供不應求，長多趨勢不變，大盤後市可不看淡。

陳朝政表示，整體而言，AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠；關鍵材料：玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板、Wafer、以及被動元件，多項材料短缺預計將延續至2026年底甚至 2027 年。因此看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，AI應用以及提高生產力族群亦看好。

台股盤中跌兩千點以上後市表現。（資料來源：CMONEY、2026/7/29表格整理群益投信）

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