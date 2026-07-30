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009829韓版台灣50來了！10元搶進韓股龍頭 一次打包三星、SK海力士

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
大華韓國KOSPI 50 ETF 009829以10元募集，追蹤韓國前50大企業，科技股與記憶體比重高，適合作為進攻型韓國區域配置。路透
大華韓國KOSPI 50 ETF 009829以10元募集，追蹤韓國前50大企業，科技股與記憶體比重高，適合作為進攻型韓國區域配置。路透

前陣子跟大家介紹了韓國股市後，發現還是有不少人對投資韓股蠻有興趣的，因此這篇就來介紹最近即將募集的大華韓國KOSPI 50（009829）。

009829追蹤的是「KOSPI 50指數」，選股方式很像韓國版的台灣50，依自由流通市值挑出韓國前50大企業，並設有單一成分股30%的權重上限。

等於它直接把韓國市值最大的50家龍頭企業打包成一檔ETF，不用自己開海外複委託，也不用一檔一檔研究韓股，就能參與三星電子、SK海力士等全球記憶體龍頭的成長機會。

它最大的特色就是科技股濃度非常高。

資訊技術占比高達73.26%，其中光SK海力士與三星電子兩家公司合計權重就接近七成，實際走勢仍會高度受到記憶體與半導體產業影響。

而SK海力士、三星電子都是全球記憶體龍頭，主要生產DRAM、NAND Flash及HBM。

過去大家印象中的記憶體，常因供過於求導致價格大起大落；但HBM不太一樣。

它不像傳統記憶體是一片一片平放，而是採用3D堆疊技術，把多層記憶體垂直堆疊，再透過先進封裝與AI晶片整合，因此技術門檻更高、供應商也更少，成為SK海力士與三星電子近年最重要的獲利引擎。

如果你的投資組合已經有台積電、台股半導體ETF，或美國AI科技股，009829比較適合定位成「進攻型的韓國區域配置」，用來補齊美台韓AI供應鏈中的韓國記憶體這一塊。

另外，它採半年配息，依目前時程推估，預計今年12月底進行第一次收益評價，最快明年1月有機會首次除息。

009829小檔案

證券簡稱：大華韓國KOSPI 50

募集期間：2026/08/03~08/07

預計掛牌：2026/08/21

發行價格：10元

配息頻率：半年配（每年1、7月除息）

保管銀行：元大銀行

經理人：郭修誠

經理費/保管費：0.3%/0.10%~0.14%（級距式）

風險報酬等級：RR5

◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009829大華韓國KOSPI50 SK海力士 三星 韓股

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