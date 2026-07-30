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0050砸1億大買！郭哲榮喊話投資人「踏著我的血前進」：過往勝率100％不怕挑戰

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮重申，砸下新台幣1億元重倉布局元大台灣50（0050）展現看好台股長線上攻十萬點的決心，鼓勵成本比他低的投資人逢低勇敢布局。中央社
分析師郭哲榮重申，砸下新台幣1億元重倉布局元大台灣50（0050）展現看好台股長線上攻十萬點的決心，鼓勵成本比他低的投資人逢低勇敢布局。中央社

台股30日盤中呈現巨幅震盪，早盤一度強勢大漲超過千點，隨後因籌碼與融資混亂而再次急煞拉回。

對此，分析師郭哲榮於最新公開文字發文中表示，大盤經歷重挫後本就難以直接V型反轉，但早盤的急拉已展現出台股反攻的決心。

他更向廣大投資人喊話，自己先前已砸下新台幣1億元重倉買進元大台灣50（0050），若投資人在隨後的震盪中買到比他更低的價格，「能踏著我的血前進、成本比我低，我反而更開心！」

郭哲榮回顧個人公開操作0050的歷史戰績指出，過去幾次親自公開買進0050，平均每一次都是大賺新台幣1,000萬元以上出場，公開勝率維持100%。

他強調，這次選擇直接與市場直球對決，砸大錢重倉布局0050，就是要用實際行動證明自己對台灣股市長期發展的強烈信心；即便短線股價隨大盤波動，但長線方向依然極為明確。

針對總體經濟與國際市場動態，郭哲榮分析，美國聯準會（Fed）最新利率決議按兵不動，雖然有少數官員提及升息觀點引發市場關注，但他認為關鍵仍落在中東美伊局勢是否能順利和談。

此外，從微軟與Meta最新公布的財報與資本支出變化來看，科技巨頭持續砸下重金投資AI領域，再次印證AI產業並非泡沫，對台灣半導體與科技供應鏈屬於長線實質利多。

郭哲榮最後強調，儘管短線籌碼清洗過程極為沉重，但他對台股長線趨勢抱持極度樂觀看法，重申看好台股今年度仍有機會挑戰5萬點大關，並看好在4至5年內有機會一舉挑戰10萬點高峰。

他呼籲投資人，當大盤越接近4萬點關卡、市場陷入恐慌之際，越要展現勇氣「彎腰撿鑽石」，透過分批布局優質標的，把握長線翻倍的歷史性契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 郭哲榮 大盤 籌碼 美國聯準會 AI

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