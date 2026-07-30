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安聯投信主動式 ETF 滿周年！一年三檔產品全到位

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
慶祝安聯投信投入主動式ETF市場屆滿周年。崔馨方／攝影
慶祝安聯投信投入主動式ETF市場屆滿周年。崔馨方／攝影

安聯投信投入主動式ETF市場屆滿周年，短短一年內完成台股高股息、台股成長及美國科技三大主軸布局，逐步建構兼顧收益、成長與全球科技趨勢的產品版圖，協助投資人掌握AI時代帶來的新投資契機，聚焦AI邁入基礎建設投資階段，美台「賣鏟子」供應鏈迎來黃金機遇。

安聯投信投資長張惟閔表示，主動式ETF發展至今已逐漸從市場新興商品，轉變為投資人參與資本市場的重要工具。在市場波動加劇、產業變化快速以及投資環境日趨複雜的背景下，兼具專業研究能力、主動選股優勢及ETF交易便利性的產品，更能協助投資人有效掌握市場機會。

張惟閔表示，自投入主動式ETF市場以來，短短一年內已完成三檔主動式ETF布局，投資主題涵蓋台股高股息、台股成長及美國科技，逐步建構兼顧收益、成長與全球科技趨勢的產品版圖。第四檔主動式ETF亦有望於第三季底推出，投資觸角將進一步延伸至亞洲半導體產業，持續完善AI時代下的投資布局。

在建置主動式ETF版圖上，張惟閔表示，除投資主題持續擴展外，安聯投信在產品設計上亦持續推動創新。目前旗下主動式ETF已涵蓋季配息及年配息機制，未來新產品亦將評估不配息架構，透過收益再投資方式發揮長期複利效果，滿足不同投資人的資產累積需求。

回顧過去一年，張惟閔表示，全球金融市場歷經關稅政策不確定性、地緣政治風險升溫、資金去槓桿化及市場劇烈波動等多重挑戰。然而，也正是在波動加劇的環境下，主動投資策略的價值愈發凸顯。

張惟閔表示，今年以來市場多次出現急漲急跌行情，不同主動式ETF產品則依據各自投資目標與策略設計展現差異化優勢。以00984A為例，在追求收益的同時，更著重股利品質與企業基本面；00993A聚焦台灣產業升級與企業成長契機；00402A則專注掌握美國科技創新與AI長期受惠趨勢。透過主動研究與動態調整機制，產品得以因應環境變化，提升投資組合韌性與風險管理效果。

此外，受益人數與基金規模亦持續成長，其中成立滿一年的00984A受益人數持續攀升，顯示投資人對主動式ETF投資模式接受度逐步提高，也反映市場對主動管理價值的認同。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投信 ETF 主動式

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