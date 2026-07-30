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AI 競爭升級生態系戰爭 大華銀投信看好韓半導體長線契機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

全球AI產業競逐正式邁入全新里程碑，大華銀投信表示，輝達（NVIDIA）將攜手SK集團、博通（Broadcom）結盟三星（SAMSUNG）重量級合作。

這兩項合作案市場預估規模將分別衝上5,000億美元與2,000億美元，不僅震撼全球半導體市場，更象徵著AI產業競爭已正式從傳統的「買GPU單一晶片」模式，全面演進為涵蓋晶片、HBM、先進封裝、晶圓代工與AI Factory的「整體AI基礎建設生態系競爭」。

大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國KOSPI 50 （009829）經理人郭修誠表示，此波全球AI基礎建設升級浪潮，將持續為美台韓三地的AI供應鏈注入爆發性成長動能。

郭修誠進一步指出，這兩項巨型合作案明確宣告「AI產業正從單一晶片競爭升級為整體AI基礎建設生態系競爭」。

韓國記憶體雙雄——SK海力士與三星電子，同時拿下輝達與博通兩大IC設計巨頭的長約認證與龐大訂單，從晶圓代工、先進封裝到HBM技術完全被科技巨頭鎖定，直接坐穩全球AI基礎建設不可或缺的頂尖戰略要塞。

隨著科技巨頭對AI算力與HBM的需求達到前所未有的高度，韓國半導體產業已擺脫景氣循環股宿命，正式轉型為具備高護城河與長期獲利保障的成長龍頭。

郭修誠進一步指出，009829鎖定韓國前50大旗艦藍籌企業，其中三星電子與SK海力士合計權重逼近七成。

隨著兩大巨頭相繼與美系科技龍頭綁定高達數千億美元的歷史級合約，009829展現出極強的獲利基本面與評價重估潛力。

009829發行價格僅10元，將於8月3日至8月7日正式重磅開募，是投資人搶先卡位美韓AI算力聯盟、一鍵打包韓國半導體長線評價重估紅利的核心最佳首選。

大華銀投信提醒投資人，韓國股市雖受惠於 AI 記憶體轉型與政府價值提升計畫（Value-up）的強勁拉動，但投資海外市場不可忽視潛在風險。由於 KOSPI50 指數的成分股權重高度集中於韓國半導體與科技巨頭，使得該基金相較於一般分散型基金，更容易受到全球科技景氣波動、美國科技巨頭資本支出調整、以及國際地緣政治與經濟政策的直接影響。

此外，投資海外市場亦須承受匯率波動與無漲跌幅限制之市場風險。面對高回報的潛在商機，理性投資人仍須保持多元配置的客觀思維。投資人在申購前應評估自身風險承受度，並務必詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

華銀 半導體 投信 009829大華韓國KOSPI50

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