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「四貸同堂」資金還撐著！銀行主管揭：早留好利息長期抗戰 轉進0050

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
針對「四貸同堂」現象，銀行理財主管透露，這類借貸投資人資金核撥後先預留約一年的還款金額，其餘才投入股市。也因此近期股市劇烈震盪，不少四貸資金仍然堅守。聯合報系資料照
針對「四貸同堂」現象，銀行理財主管透露，這類借貸投資人資金核撥後先預留約一年的還款金額，其餘才投入股市。也因此近期股市劇烈震盪，不少四貸資金仍然堅守。聯合報系資料照

近期市場熱議「四貸同堂」現象，不過銀行理財主管透露，這類借貸投資人近年早已形成一套固定操作模式，無論是信貸、車貸或房貸，資金核撥後並非全數投入股市，而是先預留約一年的還款本息；若是有申請到寬限期者，更有人一次保留兩年的利息支出，其餘資金才投入股市。也因此儘管近期股市劇烈震盪，不少四貸同堂資金仍然堅守，轉進0050繼續等待行情。

一位30多歲科技業工程師，去年透過房屋增貸取得約500萬元資金，由於房貸仍在寬限期，每月僅需支付利息一萬元，因此先將未來兩年大約24萬元的利息支出預留下來，其餘分批投入台股AI概念股；另一名上班族則透過信貸及車貸取得資金，同樣先預留約一年的貸款本息，其餘才投入股市，希望利用市場多頭放大資產報酬。

大型銀行理財主管表示，近年這類操作方式確實愈來愈普遍，不少借款人把貸款視為資金成本，而不是單純的消費工具。由於目前銀行的貸款利率仍相對偏低，只要預期投資報酬高於借款成本，就有人願意承擔槓桿操作。正因為這些貸款戶已先保留好短期還款金額，因此遇上短期股市修正時，不至於立刻因壓力被迫賣股。

也因如此，這些「四貸同堂」資金近期並未選擇清償貸款離開市場，而是在個股重挫後調整部位。券商主管觀察，近期0050成交量明顯放大，除了長線資金逢低布局外，也有部分原本布局高波動個股的借貸資金，暫時轉進市值型ETF（指數型股票基金）停泊。「很多人不是認輸離場，而是先把資金停在0050休息，等市場方向明朗後，再回頭布局個股。」

市場人士認為，四貸同堂使市場信用資金層層堆疊，即使短期上，房貸、信貸等不像融資有斷頭壓力，但未來還款期限動輒十年以上， 如果投資結果不如預期，就可能提高未來長期的現金流壓力，一樣是一種透支未來的做法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

利息 銀行 主管

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