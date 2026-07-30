三星法說利多爆發！009829重倉韓股半導體雙雄 10元輕鬆入手AI算力心臟

全球半導體巨頭三星電子（Samsung Electronics）今（7/30）日召開最新法說會，公佈第二季營運成果，數字驚豔全場。

大華銀投信表示，受益於全球 AI 雲端巨頭（CSP）對高頻寬記憶體（HBM）與伺服器高容量記憶體的拉貨潮持續遞增，三星單季營收與營業利益強勢走揚，獲利表現大幅超出市場預期，再次強烈驗證全球 AI 硬體基礎建設需求強勁，破除市場先前對 AI 投資放緩的疑慮。

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人郭修誠分析表示，今日三星法說會釋出的利多訊號極具指標意義。

首先，三星在 HBM3E 等高階記憶體製程良率大幅提升且產能滿載，帶動記憶體事業群（DS）毛利率迎來突破性跳升。

其次，除了 HBM 供不應求，企業級 SSD 與高容量 DRAM 亦因 AI 資料中心擴建需求暴增，產品平均單價（ASP）強勢上揚。

再者，三星與北美一線 AI 晶片大廠之長約合作進度優於預期，奠定未來幾年營運極高的能見度。

郭修誠指出，繼日前 SK 海力士（SK hynix）繳出營業利益年增 5.57 倍的歷史高標後，今日三星法說會更徹底奠定了韓國半導體雙雄在全球 AI 算力供應鏈中的「霸主」地位。

兩大巨頭壟斷全球近八成 HBM 市場，不僅擁有優異的產品定價權，更是全球 AI 晶片運算不可或缺的算力心臟。然而，即便獲利爆發力驚人，目前韓國半導體板塊本益比仍位處約 6 至 8 倍的歷史評價窪地，相較於台美科技股顯得極具性價比優勢，在法說利多加持下，評價重估（Re-rating）大行情蓄勢待發。

大華韓國 KOSPI 50（009829）將於 8 月 3 日至 8 月 7 日重磅開募，發行價僅 10 元，其成分股重倉布局三星電子與 SK 海力士，半導體雙雄合計權重近七成。

郭修誠強調，009829 是市面上極少數能精準重倉全球記憶體雙雄的 ETF 工具，投資人只要以親民甜甜價進場，就能一鍵打包韓國頂尖半導體龍頭與旗艦藍籌，強勢卡位美台韓 AI 黃金鐵三角的長線爆發紅利。

觀察維度 三星電子法說會核心亮點 大華韓國KOSPI 50（009829）投資效益 獲利爆發力 HBM3E與高容量伺服器記憶體量產出貨，營收與營業利益優於預期。 重倉卡位三星與海力士近七成權重，極致捕捉記憶體雙雄獲利紅利。 產業定價權 AI資料中心擴建推升HBM供不應求，長約（LTA）鎖定未來產能與毛利。 直擊美台韓AI黃金鐵三角的最強硬體咽喉，掌握長線高能見度。 估值修復空間 獲利創佳績但本益比僅約6~8倍，遠低於全球科技龍頭平均水平。 10元親民發行價，幫助投資人以低成本直通韓股低本益比與評價重估行情。 制度與風控機制 韓國官方推動Value-Up企業改革與去槓桿，提升資本效率與股息。 成分股定期審核採市值加權並導入單一成分股30%上限機制，重倉產業龍頭同時平滑單一個股波動。 資料來源：彭博，三星電子官方，KRX，資料日期：2026/7/30

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