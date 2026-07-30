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00406A宣布配息0.128元！股價重挫年化配息率衝上18.1％ 阮慕驊：權利金收益成防護墊

聯合新聞網／ 阮慕驊
台股大幅回檔導致ETF資本利得大減、未來配息面臨縮水壓力，而具備掩護式買權機制的00406A因權利金收入挹注，年化配息率逆勢預估達18.1%。記者余承翰／攝影
台股大幅回檔導致ETF資本利得大減、未來配息面臨縮水壓力，而具備掩護式買權機制的00406A因權利金收入挹注，年化配息率逆勢預估達18.1%。記者余承翰／攝影

台股再跌ETF配息可能會大縮水

台股這波跌勢吃掉不少投資人的獲利，同樣的ETF的獲利也大打折扣，熱門的一些ETF，今年六月時高達90%以上的今年漲幅，目前大降到有的剩三成多，有的還有四成出頭。你會很驚訝，有跌這麼多嗎？沒錯，別懷疑，這波就是跌這麼多。

ETF之所以能配出高息，部份靠賣股的資本利得，如今台股大跌下來，資本利得必定縮水，未來配息可能也會跟著縮水。

之前還一堆人擔心「掩護式買權」的ETF做買權價平會不會有太大風險，現在應該不用擔心了吧，投資人現在可能擔心的是，「手上股票太多」。

同樣的掩護式買權的ETF雖然賣出的買權權利金賺的飽飽，但因為持有更多的部位的股票，ETF的股價這波也跟著跌。

主動中信台灣收益（00406A）又宣布收益分配了，這次還是配0.128元，因股價跌下來，年化配息率預估達18.1%，它就是有掩護式買權ETF的最好例子，雖然股價跌，但至少還有賣出買權的權利金收入可供配息。

◎感謝 阮慕驊 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00406A主動中信台灣收益 配息 ETF 資本利得

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