三星法說驚豔！高階記憶體爆發、KOSPI50指數後市可期

全球半導體巨頭三星電子（Samsung Electronics）30日召開最新法說會，公佈第2季營運成果，數字驚豔全場。

大華銀投信表示，受益於全球 AI 雲端巨頭（CSP）對高頻寬記憶體（HBM）與伺服器高容量記憶體的拉貨潮持續遞增，三星單季營收與營業利益強勢走揚，獲利表現大幅超出市場預期，再次強烈驗證全球 AI 硬體基礎建設需求強勁，破除市場先前對 AI 投資放緩的疑慮。

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人郭修誠分析表示，今日三星法說會釋出的利多訊號極具指標意義。首先，三星在 HBM3E 等高階記憶體製程良率大幅提升且產能滿載，帶動記憶體事業群（DS）毛利率迎來突破性跳升；其次，除了 HBM 供不應求，企業級 SSD 與高容量 DRAM 亦因 AI 資料中心擴建需求暴增，產品平均單價（ASP）強勢上揚；再者，三星與北美一線 AI 晶片大廠之長約合作進度優於預期，奠定未來幾年營運極高的能見度。

郭修誠指出，繼日前 SK 海力士（SK hynix）繳出營業利益年增 5.57 倍的歷史高標後，今日三星法說會更徹底奠定了韓國半導體雙雄在全球 AI 算力供應鏈中的「霸主」地位。

兩大巨頭壟斷全球近八成 HBM 市場，不僅擁有優異的產品定價權，更是全球 AI 晶片運算不可或缺的算力心臟。然而，即便獲利爆發力驚人，目前韓國半導體板塊本益比仍位處約6至8倍的歷史評價窪地，相較於台美科技股顯得極具性價比優勢，在法說利多加持下，評價重估（Re-rating）大行情蓄勢待發。

大華韓國 KOSPI 50（009829）將於8月3日至8月7日重磅開募，發行價僅10元，其成分股重倉布局三星電子與SK海力士，半導體雙雄合計權重近七成。

郭修誠強調，009829是市面上極少數能精準重倉全球記憶體雙雄的 ETF 工具，投資人只要以親民甜甜價進場，就能一鍵打包韓國頂尖半導體龍頭與旗艦藍籌，強勢卡位美台韓 AI 黃金鐵三角的長線爆發紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。