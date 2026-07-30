財報激勵日股反彈 日本半導體逆勢上漲、ETF盤中勁揚5%

聯準會（Fed）連續第五次維持利率不變，惟會後官員釋出偏鷹派訊號，一度衝擊市場風險偏好，費城半導體指數昨（29）日重挫5%。不過，台日韓股市今（30）日並未完全受到拖累，盤中普遍呈現反彈格局，展現相對韌性，在科技股賣壓暫時消化後，市場資金逢低承接意願逐步升溫。

法人表示，日本半導體族群自7月以來持續修正，不過近期多家半導體設備大廠陸續公布財報，表現優於市場預期。備受市場關注的全球半導體測試設備龍頭愛德萬測試（Advantest）於29日公布2026財年第1季財報，不僅繳出亮眼成績單，也同步上調產業與公司展望。

財報顯示，愛德萬測試將全球測試設備市場規模預估由原先水準上修19%，提升至130億至145億美元；同時上調全年財測，預估銷售額由1.42兆日圓提高至1.71兆日圓，年增幅超過50%，營業利益預估同步上修35%，年增幅上看70%，每股盈餘（EPS）亦可望創下歷史新高。

愛德萬測試是全球半導體自動化測試設備（ATE）市場的領導廠商，在全球晶片測試設備市場市占率超過六成。法人指出，隨著AI、高效能運算（HPC）及CoWoS先進封裝需求快速擴張，晶片複雜度持續提升，測試環節的重要性也同步提高，愛德萬測試在半導體產業鏈中扮演不可或缺的關鍵角色，近期積極擴產以應對客戶強勁需求。

受財報利多激勵，愛德萬測試今日股價強勢反彈，盤中漲幅一度超過11%，也帶動東京威力科創、迪思科（Disco）等半導體設備與設備零組件股同步走揚。

受惠於日股半導體族群回神，在台掛牌的日本半導體ETF表現同樣亮眼，台新日本半導體（00951）及中信日本半導體（00954）盤中漲幅均超過5%。

中信日本半導體ETF（00954）經理人許家瑜表示，愛德萬測試本季財報再次驗證AI驅動的結構性成長趨勢不僅持續存在，且正加速兌現，測試需求將隨GPU、ASIC及CPU出貨量成長而同步受惠。管理層於法說會中指出，本波成長動能不只是來自晶片出貨量增加，更重要的是AI推論應用快速擴展至更多產業與場景，使晶片測試需求大幅攀升，不論測試項目、測試複雜度或測試次數皆同步增加。

許家瑜進一步表示，此次財報表現亮眼，也顯示日本半導體族群7月以來的修正，主要反映市場情緒與資金輪動，而非基本面惡化。在AI長期發展趨勢不變、全球科技大廠持續擴大資本支出的背景下，建議投資人可把握市場震盪拉回機會，分批布局具技術門檻、產業護城河與長期成長潛力的半導體設備與關鍵供應鏈族群，以掌握AI推論時代帶來的新一波成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。