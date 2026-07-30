快訊

郵輪旅遊不是訂好船票就夠！專家：登船前先做1件事還有機會省3成

最狂成年禮！台北阿嬤不到3天豪砸別墅送愛孫 揭密「美版台積村」買盤

司機員深夜倒臥浴室送醫不治 台鐵：協助治喪、爭取最優撫卹

聽新聞
0:00 / 0:00

0050都敢砸1億進場…為何不直接買正二？哲哲曝光堅決不推薦槓桿型產品原因！

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮說明不推薦槓桿型商品正2原因，強調槓桿商品在市場崩盤時恐讓投資人面臨高達70%以上的巨大虧損與斷頭風險。中央社
分析師郭哲榮說明不推薦槓桿型商品正2原因，強調槓桿商品在市場崩盤時恐讓投資人面臨高達70%以上的巨大虧損與斷頭風險。中央社

針對許多投資人好奇為何在市場出現大跌、準備搶V型反彈時，不直接推薦或買進報酬率更高的「元大台灣50正2（00631L）」，分析師郭哲榮（哲哲）於影音內容中特別說明不推薦槓桿型ETF的核心原因。

他坦言，雖然抓到低點時買正2的獲利與爆發力絕對比原型元大台灣50（0050）高出許多，但他身為擁有全台灣最多粉絲的知名分析師，必須承擔更高的社會責任與公眾形象，絕不能為了追求高報酬而把投資人推向極高風險。

郭哲榮拿過去的市場經驗做比喻，透露十多年前自己曾公開推薦過生技股基亞，後來該檔股票面臨解盲失敗、連續摔出19根跌停板，當時有粉絲因為只看了一半節目沒跟著及時停損而遭受重創，這件事讓他內疚至今，也深刻意識到自己身為公眾人物的發言影響力...

因此，從那時起他就非常注重風險控管，堅決不推薦槓桿型產品。

郭哲榮進一步剖析，很多投資人以為像台積電或0050這種大型權值標的非常安全，買進槓桿正2應該沒事，但看看近期南韓股市的例子，連三星電子或SK海力士這類國際巨頭的2倍槓桿型商品，在這次亞股去槓桿的崩盤狂潮中，都能讓投資人慘賠高達70%、保證金補不出來而面臨斷頭。

很多散戶根本沒有經歷過2008年金融海嘯那種腰斬再腰斬的極端行情，總以為槓桿商品沒那麼可怕。

郭哲榮直言，如果他公開喊買0050正2，等自己帶會員獲利出場後，萬一有粉絲沒跟著賣出、繼續留置場上，最後不幸遇到極端崩盤行情而被斷頭，「這種責任與壓力我真的承擔不起，這些錢我寧可不賺！」他強調，雖然0050正2的績效可能很吸引人，但只要帶有槓桿性質他就絕不推薦，寧願選擇最穩健的原型0050，讓大家在賺錢的同時也能安心睡覺。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2 2330台積電 SK海力士 槓桿ETF 金融海嘯

延伸閱讀

主動式ETF也扛不住！00405A股價跳水跌破7元關卡 網曝「不抗跌」關鍵

買進1100張0050「公開據點」！郭哲榮兌現台股破4萬點砸1億進場承諾

「瑤池金母」的00981A現閉眼買都會賺？郭哲榮揭操作法：具40％反彈空間回前高再換0050

跌到被處置...恐淪系統性風險！巨人傑質疑「制度多殺多」：機制已成無差別傷害工具

相關新聞

0050都敢砸1億進場…為何不直接買正二？哲哲曝光堅決不推薦槓桿型產品原因！

知名分析師郭哲榮不推薦槓桿型ETF，如元大台灣50正2（00631L），強調追求高回報不值得冒高風險。他以自身過往經驗警示，槓桿產品在極端市場情況下風險極大，建議投資者應以安全性為首要考量，選擇穩健的原型0050。

大盤殺18％…00405A已重挫33%！Ffaarr提醒：買進前先想輸給大盤怎麼辦

主動富邦台灣龍耀（00405A）自發行以來股價下跌33%。雖然加權指數僅跌18%，但面對績效劣於大盤，投資者需慎思投資決策。

「瑤池金母」的00981A現閉眼買都會賺？郭哲榮揭操作法：具40％反彈空間回前高再換0050

分析師郭哲榮表示，主動統一台股增長（00981A）目前股價從高點回調近40%，出現具吸引力的買進價值，預估反彈空間可達40%。他建議在市場低迷時卡位，待其回升後轉入0050長線持有。

買進1100張0050「公開據點」！郭哲榮兌現台股破4萬點砸1億進場承諾

郭哲榮分析師在台股跌破4萬點之際，投入1億元大筆買進1100張0050，並公開交易數據證實操作。他指出，權值股如台積電已具備買進價值，建議投資者逢低布局績優股。

主動式ETF也扛不住！00405A股價跳水跌破7元關卡 網曝「不抗跌」關鍵

台股29日盤中再度重挫，一度摜破4萬點大關，融資停損與追繳賣壓同步湧現，近期掛牌的主動式台股ETF也成為重災區。其中，主動富邦台灣龍耀（00405A）盤中重挫逾7%，最低來到6.7元，跌破7元關卡；主動統一升級50（00403A）則失守9元，最低來到8.46元，引發PTT股板熱議。

台股ETF成交量 攀次高

韓股連續兩日上演熔斷，台股昨（29）日驚險守住4萬點跌點，單日寫下史上第七大跌點，不過，歷經連日大跌後，逢低買盤積極進場，台股ETF昨成交值攀升至1,685.24億元，改寫第二大量，連續兩日在千億元之上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。