0050都敢砸1億進場…為何不直接買正二？哲哲曝光堅決不推薦槓桿型產品原因！

針對許多投資人好奇為何在市場出現大跌、準備搶V型反彈時，不直接推薦或買進報酬率更高的「元大台灣50正2（00631L）」，分析師郭哲榮（哲哲）於影音內容中特別說明不推薦槓桿型ETF的核心原因。

他坦言，雖然抓到低點時買正2的獲利與爆發力絕對比原型元大台灣50（0050）高出許多，但他身為擁有全台灣最多粉絲的知名分析師，必須承擔更高的社會責任與公眾形象，絕不能為了追求高報酬而把投資人推向極高風險。

郭哲榮拿過去的市場經驗做比喻，透露十多年前自己曾公開推薦過生技股基亞，後來該檔股票面臨解盲失敗、連續摔出19根跌停板，當時有粉絲因為只看了一半節目沒跟著及時停損而遭受重創，這件事讓他內疚至今，也深刻意識到自己身為公眾人物的發言影響力...

因此，從那時起他就非常注重風險控管，堅決不推薦槓桿型產品。

郭哲榮進一步剖析，很多投資人以為像台積電或0050這種大型權值標的非常安全，買進槓桿正2應該沒事，但看看近期南韓股市的例子，連三星電子或SK海力士這類國際巨頭的2倍槓桿型商品，在這次亞股去槓桿的崩盤狂潮中，都能讓投資人慘賠高達70%、保證金補不出來而面臨斷頭。

很多散戶根本沒有經歷過2008年金融海嘯那種腰斬再腰斬的極端行情，總以為槓桿商品沒那麼可怕。

郭哲榮直言，如果他公開喊買0050正2，等自己帶會員獲利出場後，萬一有粉絲沒跟著賣出、繼續留置場上，最後不幸遇到極端崩盤行情而被斷頭，「這種責任與壓力我真的承擔不起，這些錢我寧可不賺！」他強調，雖然0050正2的績效可能很吸引人，但只要帶有槓桿性質他就絕不推薦，寧願選擇最穩健的原型0050，讓大家在賺錢的同時也能安心睡覺。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。