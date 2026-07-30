大盤殺18％…00405A已重挫33%！Ffaarr提醒：買進前先想輸給大盤怎麼辦

＊原文發文時間為7月29日

加權指數從六月盤中歷史高點跌到今天中午最低點也才18% 左右，且這還包括這個月除息掉的點數。

結果主動富邦台灣龍耀（00405A）從發行價跌了33%了。而且新發行的運氣再差也不會全部股票都買在大盤最高點。這績效真的差太多...

雖然我不推薦，但問我主動型能不能買，我不會說一定不行買，只是你要先想想在績效輸給大盤的時候要怎麼辦，而不是只想著買了就會有好績效。

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