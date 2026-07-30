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「瑤池金母」的00981A現閉眼買都會賺？郭哲榮揭操作法：具40％反彈空間回前高再換0050

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮展示00981A自32.73元高點修正至23.2元低點的走勢，看好其跌深後具備強勁反彈空間。記者余承翰／攝影
分析師郭哲榮展示00981A自32.73元高點修正至23.2元低點的走勢，看好其跌深後具備強勁反彈空間。記者余承翰／攝影

有「瑤池金母」之稱的基金經理人陳釧瑤所操盤的主動統一台股增長（00981A），分析師郭哲榮於影音內容中表示，近期雖遭到市場與投資人批評績效不佳，但隨著股價從高點約32.73元一路重挫近40%至23.2元附近，當前價格反而浮現極具吸引力的買進價值。

他直言，跌深的主動式ETF此時閉著眼睛買都有機會獲利，並將此比喻為「人棄我取」的逆勢布局策略

針對投資策略，郭哲榮詳細算給投資人聽，若00981A從低點重新反彈並回到前波高點，潛在漲幅高達約40%；相對而言，元大台灣50（0050）若從當前低點回升至前波高點，波段漲幅約落在20%左右。

分析師郭哲榮分析00981A走勢，指出其自高點32.73元修正回檔至23.20元低點後，短線具備強勁的反彈向上空間。圖／擷取 郭哲榮分析師-摩爾證券投顧 YT
分析師郭哲榮分析00981A走勢，指出其自高點32.73元修正回檔至23.20元低點後，短線具備強勁的反彈向上空間。圖／擷取 郭哲榮分析師-摩爾證券投顧 YT

由於00981A跌幅較深且持股包含不少修正劇烈的個股，在市場展開反彈時，其波段拉升的速度與幅度將會相當迅速。

然而，郭哲榮強調，主動式ETF雖然短線搶反彈的爆發力強，但拉長時間來看，長線的累積績效依然會是0050佔優...

因此，他提出一套進階的「換股操作法」：投資人可以在市場絕望、00981A跌深時進場卡位搶反彈，等到00981A順利回升並創下新高（或是接近前高）之後，再將資金出清並轉進換成0050長線持有。

但他提醒，若是不擅長判斷進出時機的投資人，則直接選擇最穩健的大盤型ETF即可。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 ETF 市值型 瑤池金母 陳釧瑤

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分析師郭哲榮表示，主動統一台股增長（00981A）目前股價從高點回調近40%，出現具吸引力的買進價值，預估反彈空間可達40%。他建議在市場低迷時卡位，待其回升後轉入0050長線持有。

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主動式ETF也扛不住！00405A股價跳水跌破7元關卡 網曝「不抗跌」關鍵

台股29日盤中再度重挫，一度摜破4萬點大關，融資停損與追繳賣壓同步湧現，近期掛牌的主動式台股ETF也成為重災區。其中，主動富邦台灣龍耀（00405A）盤中重挫逾7%，最低來到6.7元，跌破7元關卡；主動統一升級50（00403A）則失守9元，最低來到8.46元，引發PTT股板熱議。

主動式ETF雙優勢 法人喊進

台股罕見連兩日盤中都跌逾2,000點，一度跌破4萬點大關。雖然市場恐慌情緒瀰漫，根據統計資料顯示，過去大盤盤中大跌2,000點以上，後正報酬機率達百分之百。法人建議，面對台股短期震盪難免，可逢低分批布局主動式台股ETF。

台股ETF成交量 攀次高

韓股連續兩日上演熔斷，台股昨（29）日驚險守住4萬點跌點，單日寫下史上第七大跌點，不過，歷經連日大跌後，逢低買盤積極進場，台股ETF昨成交值攀升至1,685.24億元，改寫第二大量，連續兩日在千億元之上。

台股重災區 主動式ETF慘摔

台股連日下跌，主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）迎來嚴酷的一日壓力測試。加權指數昨單日又重挫超過一千五百點，盤中一度跌破四萬點大關，跌幅百分之三點七六；值得注意的是，近一年被市場追捧的台股主動式ＥＴＦ，廿一檔中有廿檔同步重摔，單日平均跌幅將近六個百分點，成為昨日股市重災區。

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