「瑤池金母」的00981A現閉眼買都會賺？郭哲榮揭操作法：具40％反彈空間回前高再換0050
有「瑤池金母」之稱的基金經理人陳釧瑤所操盤的主動統一台股增長（00981A），分析師郭哲榮於影音內容中表示，近期雖遭到市場與投資人批評績效不佳，但隨著股價從高點約32.73元一路重挫近40%至23.2元附近，當前價格反而浮現極具吸引力的買進價值。
他直言，跌深的主動式ETF此時閉著眼睛買都有機會獲利，並將此比喻為「人棄我取」的逆勢布局策略。
針對投資策略，郭哲榮詳細算給投資人聽，若00981A從低點重新反彈並回到前波高點，潛在漲幅高達約40%；相對而言，元大台灣50（0050）若從當前低點回升至前波高點，波段漲幅約落在20%左右。
由於00981A跌幅較深且持股包含不少修正劇烈的個股，在市場展開反彈時，其波段拉升的速度與幅度將會相當迅速。
然而，郭哲榮強調，主動式ETF雖然短線搶反彈的爆發力強，但拉長時間來看，長線的累積績效依然會是0050佔優...
因此，他提出一套進階的「換股操作法」：投資人可以在市場絕望、00981A跌深時進場卡位搶反彈，等到00981A順利回升並創下新高（或是接近前高）之後，再將資金出清並轉進換成0050長線持有。
但他提醒，若是不擅長判斷進出時機的投資人，則直接選擇最穩健的大盤型ETF即可。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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