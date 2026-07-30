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買進1100張0050「公開據點」！郭哲榮兌現台股破4萬點砸1億進場承諾

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中爆跌摜破4萬點大關，分析師郭哲榮於短影音中公開永豐金證券板新分行買進明細，證實砸下新台幣1億元進場大買1,100張元大台灣50（0050）。記者邱德祥／攝影
台股盤中爆跌摜破4萬點大關，分析師郭哲榮於短影音中公開永豐金證券板新分行買進明細，證實砸下新台幣1億元進場大買1,100張元大台灣50（0050）。記者邱德祥／攝影

台北股市29日盤中一度重挫逾2,000點並直接跌破4萬點大關，尾盤急拉收復部分失土，終場重挫1,564點。

面對劇烈修正行情，分析師郭哲榮於短影音內容中表示，自己說到做到，在市場跌破4萬點之際，正式砸下新台幣1億元進場大買元大台灣50（0050）。

郭哲榮公開相關交易數據說明，投資人可至台灣證券交易所查詢買賣日報表，搜尋0050以及券商代碼「9A9J」（永豐金證券板新分行），即可查到當天以每股93.45元買進601張、93.2元買進499張的成交紀錄，證實確實由他個人進場布局1,100張0050。

郭哲榮回顧個人操作表示，自己連續好幾年公開進場買進0050，皆買在相對最低點，包含去年（2025年）4月11日以及前年（2024年）大盤在1萬9千多點之際用力進場，每次都順利掌握到波段起漲點。

至於本次是否能再次買在相對最低點，他表示市場可以拭目以待。

針對個股與產業看法，郭哲榮指出，權值龍頭台積電股價跌破季線已經具備買進價值；而在個股選擇上，凡是跌幅超過35%以上的績優股，均可考慮逢低分批進場布局。

他舉例，如環球晶、中美晶可閉眼用力買進，微星早盤抗跌且有機會再創新高，群聯跌幅深亦可考慮；至於帆宣、聯發科等標的因先前跌幅尚不夠深，暫時先不急於進場。

此外，國巨在他先前帶領會員賺取100%獲利離場後，當天亦是賣出後首次重新進場布局，看好相關族群後續反彈機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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郭哲榮分析師在台股跌破4萬點之際，投入1億元大筆買進1100張0050，並公開交易數據證實操作。他指出，權值股如台積電已具備買進價值，建議投資者逢低布局績優股。

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台股29日盤中再度重挫，一度摜破4萬點大關，融資停損與追繳賣壓同步湧現，近期掛牌的主動式台股ETF也成為重災區。其中，主動富邦台灣龍耀（00405A）盤中重挫逾7%，最低來到6.7元，跌破7元關卡；主動統一升級50（00403A）則失守9元，最低來到8.46元，引發PTT股板熱議。

主動式ETF雙優勢 法人喊進

台股罕見連兩日盤中都跌逾2,000點，一度跌破4萬點大關。雖然市場恐慌情緒瀰漫，根據統計資料顯示，過去大盤盤中大跌2,000點以上，後正報酬機率達百分之百。法人建議，面對台股短期震盪難免，可逢低分批布局主動式台股ETF。

台股ETF成交量 攀次高

韓股連續兩日上演熔斷，台股昨（29）日驚險守住4萬點跌點，單日寫下史上第七大跌點，不過，歷經連日大跌後，逢低買盤積極進場，台股ETF昨成交值攀升至1,685.24億元，改寫第二大量，連續兩日在千億元之上。

台股重災區 主動式ETF慘摔

台股連日下跌，主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）迎來嚴酷的一日壓力測試。加權指數昨單日又重挫超過一千五百點，盤中一度跌破四萬點大關，跌幅百分之三點七六；值得注意的是，近一年被市場追捧的台股主動式ＥＴＦ，廿一檔中有廿檔同步重摔，單日平均跌幅將近六個百分點，成為昨日股市重災區。

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