買進1100張0050「公開據點」！郭哲榮兌現台股破4萬點砸1億進場承諾

台北股市29日盤中一度重挫逾2,000點並直接跌破4萬點大關，尾盤急拉收復部分失土，終場重挫1,564點。

面對劇烈修正行情，分析師郭哲榮於短影音內容中表示，自己說到做到，在市場跌破4萬點之際，正式砸下新台幣1億元進場大買元大台灣50（0050）。

郭哲榮公開相關交易數據說明，投資人可至台灣證券交易所查詢買賣日報表，搜尋0050以及券商代碼「9A9J」（永豐金證券板新分行），即可查到當天以每股93.45元買進601張、93.2元買進499張的成交紀錄，證實確實由他個人進場布局1,100張0050。

郭哲榮回顧個人操作表示，自己連續好幾年公開進場買進0050，皆買在相對最低點，包含去年（2025年）4月11日以及前年（2024年）大盤在1萬9千多點之際用力進場，每次都順利掌握到波段起漲點。

至於本次是否能再次買在相對最低點，他表示市場可以拭目以待。

針對個股與產業看法，郭哲榮指出，權值龍頭台積電股價跌破季線已經具備買進價值；而在個股選擇上，凡是跌幅超過35%以上的績優股，均可考慮逢低分批進場布局。

他舉例，如環球晶、中美晶可閉眼用力買進，微星早盤抗跌且有機會再創新高，群聯跌幅深亦可考慮；至於帆宣、聯發科等標的因先前跌幅尚不夠深，暫時先不急於進場。

此外，國巨在他先前帶領會員賺取100%獲利離場後，當天亦是賣出後首次重新進場布局，看好相關族群後續反彈機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。