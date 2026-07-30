台股重災區 主動式ETF慘摔

台股連日下跌，主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）迎來嚴酷的一日壓力測試。加權指數昨單日又重挫超過一千五百點，盤中一度跌破四萬點大關，跌幅百分之三點七六；值得注意的是，近一年被市場追捧的台股主動式ＥＴＦ，廿一檔中有廿檔同步重摔，單日平均跌幅將近六個百分點，成為昨日股市重災區。

過去一年的明星主動式ＥＴＦ，昨天幾乎無一倖免。其中，主動統一台股增長（00981A）單日大跌百分之六點二九。另外兩檔與00981A並稱主動式ＥＴＦ「三大天王」的商品，同樣跌勢沉重，主動復華未來50（00991A）跌近七個百分點，「新人氣王」00403A，單日跌幅也達到六個百分點。

這三檔上半年曾是市場績效明星，報酬率大幅超越同期大盤；如今卻在單日跌勢中同步重挫，關鍵正是先前創造超額報酬的持股，也成為行情反轉後放大跌幅的來源。

券商主管解釋，主動式台股ＥＴＦ前波普遍重押ＡＩ、半導體、ＰＣＢ、散熱、網通及高價成長股，這些族群漲勢最強，去槓桿時也最先遭到提款。主動式ＥＴＦ雖可由經理人換股及調整權重，但畢竟是股票型基金，很難不受到波及。

跌幅最深的主動富邦台灣龍耀（00405A）單日重挫百分之七點八四，主動台新優勢成長（00987A）跌百分之七點一九，主動兆豐台灣豐收（00996A）也下跌七個百分點。市場人士指出，主動式ＥＴＦ只是一種形式，但風險上仍然要考慮持股內容，經理人選股在多頭時可能創造超額報酬，但市場反轉時，也可能會有比較深的跌幅。

至於元大台灣50（0050）單日下跌百分之三點五五、收九十三點七元，量能也持續擴大，成交量則再爆出逾四十八萬張；連同前一交易日四十六點九萬張，顯示台股急殺之際，仍有資金轉進0050。券商分析，在個股表現不佳時，資金若想留在市場內，0050反成避風港。

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