台股ETF成交量 攀次高

韓股連續兩日上演熔斷，台股昨（29）日驚險守住4萬點跌點，單日寫下史上第七大跌點，不過，歷經連日大跌後，逢低買盤積極進場，台股ETF昨成交值攀升至1,685.24億元，改寫第二大量，連續兩日在千億元之上。

台股ETF成交值前十大依序為元大台灣50（0050）的512.79億元、元大台灣50正2的221.41億元、主動統一台股增長131.44億元、群益臺灣加權正2的94.22億元、主動統一升級50的66.48億元、元大高股息64.43億元、凱基台灣TOP 50的64.40億元、元大台灣50反1的50.61億元、主動復華未來50的42.40億元、群益台灣精選高息37.66億元。

交易熱絡的十檔全數較前一個交易日成長0.4%至86.1%間不等，推升整體成交值日成長27.29%或361.35億元。

以成交量來看，元大台灣50單日成交54.62萬張、群益臺灣加權反1成交2.87萬張，均改寫掛牌來最佳紀錄。

法人指出，本波震央SK海力士與三星電子，一度占KOSPI市值超過六成，過多投機資金在短時間內推升股價後，出現劇烈修正。

而KOSPI與日經225、台股加權指數相關性達0.6至0.7，高連動性促使日、台股難以止穩，進而出現與基本面背離的錯殺行情。

不過，與南韓股市不同，台股最大權值股台積電雖然占大盤比重逾四成，但本益比在股權結構穩定下，並未出現大幅變化，且法說會持續釋出正向業績展望，將持續支持市場信心，發揮穩盤力量。

針對槓桿ETF，群益投信台股ETF研究團隊表示，雖然AI長線趨勢不變，台股可持續享有獲利、資本雙漲利多，在基本面支撐下，對台股下半年看法樂觀，不過，投資也一定要有風險意識，台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。