主動式ETF雙優勢 法人喊進

台股罕見連兩日盤中都跌逾2,000點，一度跌破4萬點大關。雖然市場恐慌情緒瀰漫，根據統計資料顯示，過去大盤盤中大跌2,000點以上，後正報酬機率達百分之百。法人建議，面對台股短期震盪難免，可逢低分批布局主動式台股ETF。

群益投信表示，統計大盤在過去單日盤中大跌逾2,000點共有六次，以可統計的近四次資料來看，大盤在後5日、後15日、後20日、後25日、後30日平均漲幅分別為2.9%、3.8%、6.5%、10.0%、10.9%，平均上漲機率更是100%。

大盤在拉回整理期間，建議投資人可以選擇具攻守兼備靈活操作特性的台股主動式ETF，因為在大盤盤整期間，主動式ETF可挑選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度的尋求超額報酬機會。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政強調，即使AI前景出現挑戰，但在目前全球算力仍明顯不足下，只要AI基建需求仍在，台灣作為算力硬體的供應者，產業位階其實較不受影響。

AI帶動科技業訂單仍供不應求，長多趨勢不變，大盤後市仍不看淡。

整體而言，AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠；關鍵材料包括玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板、Wafer、以及被動元件，多項材料短缺預計將延續至2026年底甚至2027年。

看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，AI應用以及提高生產力族群也同步看佳。

施羅德投信指出，下半年預期在籌碼面的調整後，融資餘額已有明顯的收斂，對於市場而言是正面消息。同時，AI趨勢持續發展，產業所帶動的相關需求仍為台股主軸，科技龍頭企業對於下半年至明年的財報預測仍然樂觀。

IMF上修對AI出口國的GDP成長率預估，加上雲端服務供應商財報陸續公布，可望釋出樂觀AI營收成長率、資本支出等訊息。在強勁基本面支撐之下，看好台股後市，並預料第4季行情可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。