外資賣超222億元、賣超前十大竟有9檔ETF 但大買聯電3.9萬張

台股29日盤中一度摜破40,000點，下探至39,384.85點，終場收在40,039.18點，下跌1,564.18點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超222.52億元，統計外資賣超前十名中竟有9檔ETF，唯一進榜的電子股則是華邦電（2344），但聯電（2303）獲外資買盤青睞，單日買超39,628張，居外資買超個股第一名。

台股29日開低走低，早盤以41,491.48點開出，下跌111.88點，雖一度翻紅至41,698.39點，上漲95.03點，但隨後再往下探，盤中賣壓加重，40,000點關卡失守，一度下探至39,384.85點，重挫2,218.51點，回測半年線。

台股終場守住40,000點，收在40,039.18點，下跌1,564.18點，跌幅3.75%，寫史上第七大跌點；統計兩個交易日急挫3,595.01點。

三大法人賣超317.57億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超222.52億元，投信買超90.94億元；自營商賣超（合計）185.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.23億元、自營商（避險）賣超175.76億元。

統計外資賣超前十名中，ETF占了9檔，其中有6檔是主動式ETF，另外，元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）也齊遭外資大賣，唯一進榜外資賣超前十的則是華邦電，單日賣超15,330張。

外資買超前十名中，買超聯電39,628張最多，其次是買超南亞（1303）25,498張，航空雙雄也獲外資買盤青睞。

聯電收盤後召開法說會，公布2026年第2季財務報告，第2季合併營收687.3億元（21.8億美元）；毛利率32.5%；營業利益率21.8%；歸屬母公司淨利為422.6億元，每股純益3.39元；第2季22/28奈米晶圓營收占比37%；晶圓製造產能利用率85%。

聯電2026年資本支出上調至20億美元，以支應分階段擴產計畫；展望第3季，電腦、通訊與消費性電子需求持續穩健，預期出貨量將呈高個位數成長；受惠於電源管理IC、感測器與微控制器的強勁需求，8吋產品組合顯著復甦，第3季產能利用率預期將大幅提升，可望突破90%。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

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