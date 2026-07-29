00685L爆百萬張大量！台積電成交值1230億元 量價榜聚焦兩大指標

台股29日在全球科技股賣壓蔓延下再度重挫，集中市場指數盤中一度狂瀉逾2,200點、失守4萬點整數關卡，最低下探39,384.85點；尾盤雖有低接買盤進場，終場仍大跌1,564.18點、收40,039.18點，跌幅3.75%，寫下史上第七大跌點，成交值放大至1.08兆元。三大法人賣超317.57億元，市場避險情緒持續升溫。

觀察今日成交量與成交值排行榜，在恐慌性賣壓湧現下，市場交易重心高度集中於槓桿ETF與大型權值股。其中，群益臺灣加權正2（00685L）成交量一舉突破100萬張、達100.86萬張，高居成交量冠軍，即使股價重挫7.15%，仍吸引大量買賣交易，反映市場在劇烈震盪中，透過槓桿ETF進行短線操作與部位調整，成交熱度明顯升高。

成交量前十名中，ETF更包辦8席，包括群益臺灣加權正2、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）及元大台灣50反1（00632R）、主動復華未來50（00991A），顯示資金在急跌行情中，仍以指數化商品作為交易與避險的重要工具。

另一方面，台積電（2330）以1,230.38億元成交值穩居成交值冠軍。台積電終場下跌80元、收2,200元，跌幅3.51%，成交量5.53萬張，單一個股仍占據市場最大交易金額，持續扮演左右大盤的重要指標。

成交值榜第二至第五名依序為聯發科（2454）、元大台灣50、台達電（2308）及聯電（2303）。其中，聯發科成交值達466.4億元，股價下跌4.98%；0050成交值451.74億元排名第三，反映不少資金透過大型ETF進行部位調整。聯電則重挫跌停，成交量26.87萬張，同時名列成交值第五、成交量第十，是今日少數同時擠進量價雙榜的權值股。

值得注意的是，權值電子股普遍承壓，國巨*（2327）與欣興（3037）雙雙跌停，分別以259.92億元、210.76億元擠進成交值前十；群創（3481）則以52.1萬張成交量排名第五、成交值219.21億元排名第八，成交熱度依舊居高，但股價仍下跌7.11%。

整體來看，29日量價榜呈現兩大特色：一是槓桿ETF交易急遽升溫，00685L成交量突破百萬張；二是台積電成交值再度站上千億元，持續居市場資金核心。在大盤劇烈震盪、跌停家數攀升至115家的情況下，市場資金明顯集中於ETF與大型權值股，顯示投資人一方面積極調整部位，一方面仍緊盯權值股動向，短線觀望與避險氣氛依舊濃厚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。