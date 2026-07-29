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「大跌就是老天爺送錢」郭哲榮砸1億買1100張0050：AI非泡沫、今年上5萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中爆跌摜破4萬點大關，分析師郭哲榮實現承諾砸下新台幣1億元進場大買1,100張元大台灣50（0050），並強調每一次公開逢低布局0050皆迎來逆轉大。中央社
台股盤中爆跌摜破4萬點大關，分析師郭哲榮實現承諾砸下新台幣1億元進場大買1,100張元大台灣50（0050），並強調每一次公開逢低布局0050皆迎來逆轉大。中央社

台北股市今日盤中爆跌逾2,000點、直接摜破4萬點大關，終場重挫1,564點收在40,039點。面對市場恐慌賣壓，分析師郭哲榮於影音內容中表示，市場大跌正是逢低進場的絕佳時機，並正式實現承諾，砸下新台幣1億元進場大買元大台灣50（0050）。

他透露，當天透過永豐金證券板新分公司（券商代碼9A9J），分別以每股93.45元買進601張、93.2元買進499張，合計重金布局1,100張0050，強調「大跌就是老天爺送錢」，甚至直言連手錶都拿去湊錢進場。

郭哲榮回顧個人公開操作0050的歷史紀錄指出，過去每一次在市場爆發股災、大盤出現長黑K棒時公開進場大買0050，事後證明通通都買在相對最低點並實現大賺逆轉勝。

例如：2024年8月5日台股大跌之際，以及2025年4月11日大盤拉回至1萬7千點至1萬8千點附近時，他皆公開喊買0050並順利掌握到波段V型反彈行情。

他認為，當前台股一路修正是難得一見的「無敵大買點」，雖然個股受限於分析師規範無法隨意買賣，但透過0050進行長線大盤布局，勝率極高且能跟上未來強勁的反彈波段。

在總體經濟與產業基本面觀察上，郭哲榮分析，此波台股大幅修正主要是受南韓股市連兩日觸發熔斷、記憶體巨頭三星與SK海力士重挫的連鎖效應牽連，這與他早在四個月前（3月）即預告「韓股記憶體崩盤將影響台股」的觀點完全吻合。

然而，亞股重挫主要是去槓桿與高槓桿商品斷頭所致，並非基本面惡化。他強調，美股費城半導體指數跌幅並不深，且台積電與鴻海等核心權值股表現相對抗跌，正好證明AI產業根本不是泡沫，當前盤勢僅是在修正高本益比個股的估值。

針對未來展望，郭哲榮指出，全球AI應用對算力與記憶體的需求極為龐大，且科技巨頭持續加大資本支出，這些資金最終都會實質注入台灣半導體與AI供應鏈。

他堅定表示，儘管短線市場走勢劇烈震盪，但他對台灣總體經濟與AI長線趨勢抱持高度信心，重申看好台股今年就能上攻5萬點大關，呼籲投資人面對極端行情無須過度恐慌，應把握低檔機會分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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