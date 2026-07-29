台股7月來重挫6,000點！這檔主動ETF年化配息19% 7月30日最後買進日

台股自7月以來持續修正，截至29日累計跌點已超過6,000點。法人表示，儘管AI基礎建設擴張及半導體資本支出需求延續，帶動相關供應鏈長線成長動能，但短期仍受到國際政經情勢及市場風險偏好下降影響，上半年漲幅較大的個股紛紛面臨明顯修正，不少投資人的帳面報酬也由盈轉虧。在市場震盪加劇的環境下，如何維持穩定現金流，成為投資人高度關注的議題。

6月甫掛牌上市的主動中信台灣收益ETF（00406A），於7月15日公布首次收益分配評價結果，每受益權單位配發0.128元；而29日第二次公告，維持相同配發金額。若以00406A今日收盤價8.03元計算，換算年化配息率約達19.1%。該ETF除息日訂於7月31日，最後買進日為7月30日。

自00406A於7月15日進行首次收益分配評價後，即受到市場高度關注。根據CMoney統計，近十個交易日主動式ETF累計成交量中，突破百萬張的產品共有五檔，其中00406A以116萬張排名第四，成交量明顯放大，反映在市場震盪期間，投資人對收益型商品的需求持續升溫。

投資專家表示，00406A在配息公告後受到市場青睞，除了其投資策略納入掩護性買權（Covered Call）機制，可在震盪行情中透過收取權利金創造收益外，另一項重要特色在於其配息來源大多來自權利金收入。對高資產客戶而言，此類收益依現行稅制規定，可免計入個人綜合所得總額，也無須負擔二代健保補充保費，有助提升實際所得效果，降低持有成本。

根據中信投信公開資料，00406A的可分配收益來源除包括股票股利及資本利得外，也可納入已執行或到期的賣出買權權利金收入。此外，透過收取權利金，亦有助於在市場回檔期間降低股票部位的潛在損失，進一步提升投資組合的防禦能力。

投資專家認為，當市場仍處於震盪整理階段時，投資人最需要的未必是短期的高報酬，而是穩定且可預期的現金流。若能在等待市場回穩的過程中，持續獲得實質收益，縱使無法立即彌補帳面損失，也能為投資人提供一定程度的心理支持與資金緩衝，成為波動市況下的重要收益來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。