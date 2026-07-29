資金撤出科技股 日股價值型股票迎契機

全球成長型股票持續面臨修正壓力，市場資金則逐步轉向高股息族群尋求避風港。法人表示，近期受到地緣政治風險、利率政策不確定性及市場情緒轉趨保守等因素影響，先前漲幅較大的市值型股票在美國、台灣、日本及韓國等市場皆出現明顯拉回。相較之下，沉寂已久的高股息及價值型類股展現較佳抗跌能力，不僅表現相對穩健，更重新獲得資金青睞，逆勢走揚。

高股息族群涵蓋金融、工業、不動產及航運等多元產業，多數具備估值相對偏低、現金流穩定及長期成長潛力等特性。中國信託投信表示，近期油價走升引發市場對聯準會貨幣政策可能轉趨鷹派的擔憂，利率敏感度較高的科技股因此承受壓力；反觀以銀行為主的金融機構，則有機會受惠於較高利率環境帶來的利差收益，進一步提升獲利能力，在市場波動加劇之際成為資金的重要避風港。

觀察在台掛牌原型ETF表現，中國、金融、高股息及航運等主題ETF下半年以來表現亮眼。根據CMoney統計至7月29日，7月以來的漲跌幅前十名都有5%以上的報酬，包括富邦恒生國企（00700）、中信中國50（00752）、台新MSCI中國（00703）、野村日本動能高息（00972）、中信特選金融（00917）、野村全球航運龍頭（00960）、中信日經高股息（00956）、中信全球高股息（00963）、中信中國高股息（00882）、國泰日本不動產（009817）。

中信日經高股息ETF經理人許毓豪表示，目前市場投資主軸已從過去集中於AI概念股，逐漸擴散至金融、傳產、高股息及價值型股票。尤其日本企業治理改革持續推進，企業更加重視股東權益報酬率（ROE）及股東回饋政策，使資金逐步從評價較高的科技股輪動至低估值族群。

許毓豪指出，中信日經高股息ETF的持股策略並非追逐高估值AI題材，而是聚焦於金融、保險、航運、鋼鐵及電信等低估值、高股息企業。在全球資金從科技股轉向價值股與高股息股的環境下，相關企業不僅具備穩定現金流與配息能力，也有望受惠於評價修復行情，下半年兼具收益與資本增值機會，可望展現「穩配息、拚成長」的雙重優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。