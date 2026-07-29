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台股跌破4萬點驚魂！10大抗震ETF出列 00961黑色星期二後唯一收紅

聯合新聞網／ 綜合報導
台股大跌1,564.18點逼近4萬點大關，高股息ETF展現防禦屬性包辦抗震前10名，其中FT臺灣永續高息（00961）以0.08%漲幅奪下抗震冠軍。中央社
台股大跌1,564.18點逼近4萬點大關，高股息ETF展現防禦屬性包辦抗震前10名，其中FT臺灣永續高息（00961）以0.08%漲幅奪下抗震冠軍。中央社

台股連續兩日重挫，今（29）日延續前一日「黑色星期二」賣壓，在國際半導體股重跌、地緣政治升溫與利率不確定性夾擊下，盤中一度跌破4萬點關卡，終場仍大跌1,564.18點，收在40,039.18點，創下史上第七大收盤跌點。權值股全面承壓，台積電領跌、電子與AI族群成重災區，市場避險情緒急速升溫。

在劇烈震盪中，具備防禦屬性的高股息ETF成為資金避風港。根據最新統計，今日抗震前10大台股ETF中，僅FT臺灣永續高息（00961）逆勢收紅，上漲0.08%，以收盤價12.59元奪下抗震冠軍，展現高息策略在修正波段中的韌性。

其餘入榜標的雖全面收黑，但跌幅相對大盤明顯收斂，包括台新永續高息中小（00936）、統一台灣高息動能（00939）與中信成長高股息（00934）跌幅皆控制在1%內，富邦臺灣優質高息（00730）與大華優利高填息（00918）亦展現抗跌力道。整體觀察，本次抗震榜單幾乎由高股息ETF全面包辦，凸顯在市場風險升溫時，資金明顯由成長股轉向收益型資產。

若進一步觀察近一週與近一月表現，多數高股息ETF雖仍難逃修正，但跌幅普遍低於大盤同期的-10.68%與-13.2%，顯示其波動相對穩定。其中00961近月仍維持1.12%正報酬，更突顯其防禦特性。

市場人士指出，本波修正並非單一事件，而是多重利空共振，包括美國消費者信心轉弱、費半指數重挫、全球晶片股遭拋售，加上「超級央行週」與科技巨頭財報不確定性，使資金風險偏好快速降溫。短線來看，市場仍將維持高波動格局。

FT臺灣永續高息（00961）基金經理人江明鴻表示，近期盤勢轉弱主要反映三大壓力，包括美股科技股修正帶動台股連動走跌、聯準會利率決策前觀望氣氛濃厚，以及投資人信心轉趨保守。不過他也強調，台灣基本面仍穩健，景氣燈號續亮紅燈，AI與半導體需求長期動能未變。

展望後市，法人普遍認為，在籌碼尚未完全沉澱前，台股短線仍將維持震盪整理格局。在此環境下，高股息ETF因具備現金流與波動較低優勢，可望持續吸引資金進駐。投資策略上，建議採分批或定期定額方式布局，以因應市場不確定性，同時兼顧收益與風險控管。

今日績效前10大台股ETF

代號股票名稱收盤價
(元)		今日績效
(%)		近一週績效
(%)		近一月績效
(%)
00961FT臺灣永續高息12.590.08-0.791.12
00936台新永續高息中小19.75-0.4-2.9-7.06
00939統一台灣高息動能21.37-0.51-1.430.19
00934中信成長高股息25.8-0.88-5.49-7.56
00730富邦臺灣優質高息26.82-0.96-5.5-6.84
00918大華優利高填息3031.46-1.16-2.9-2.09
00900富邦特選高股息3017.66-1.18-4.28-7.68
00919群益台灣精選高息28.5-1.35-3.26-3.39
00940元大台灣價值高息11.62-1.36-5.37-7.78
00946群益科技高息成長14.12-1.47-5.61-7.95
台灣加權指數40039.18-3.76-10.68-13.2

資料來源：CMoney　資料日期：2026.07.29

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 00939統一台灣高息動能 00934中信成長高股息ETF 00730富邦臺灣優質高息 00918大華優利高填息30 ETF

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