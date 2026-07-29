大盤越跌更該買？0050爆量連兩天突破40萬張 散戶掀「賣個股換ETF」避風潮

台股連兩日重挫，市場進入去槓桿壓力測試，但被視為「國民ETF」的元大台灣50（0050）交易卻逆勢升溫，連兩日成交量突破40萬張，形成大盤愈跌、0050交易愈熱的強烈反差。

台股29日賣壓持續湧現，盤中再跌逾1700點、摜破4萬點關卡，市場開始出現「賣個股、換ETF」的避震資金轉移。市場人士指出，在中小型股跌幅遠大於大盤、融資及股票質押維持率快速下降下，部分投資人確實可能先賣出波動較大的個股，再將剩餘資金轉進0050，希望分散風險。

券商表示，事實上，很多這半年透過「四貸同堂」大舉進場的投資人，本波一定受傷嚴重，除去房貸、信貸外，第一波面臨的就是融資或股票質押的回補壓力，也因此認賠個股撤退的也大有人在，只是也捨不得退出市場，轉進0050就成為這些資金的選擇。

不過，券商主管指出，0050可以分散個股風險，卻無法消除借錢投資的風險。只要資金來源仍是信貸、質押或房貸增貸，大盤繼續下跌時，投資人不僅要承擔資產縮水，利息支出及還款壓力卻一點沒少，除非降低整體投資水位中的借貸比重，否則「四貸同堂」只是換了一個投資工具，風險依舊存在。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。